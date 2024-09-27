The Spectator: "план победы" Зеленского не нужен ни Западу, ни самим украинцам

От украинского конфликта устал не только Запад, еще больше от него устали сами жители Украины, пишет автор статьи в The Spectator. "План победы", подготовленный Зеленским, интересен только ему самому.

Оуэн Маттьюз

На этой неделе Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке Джо Байдену "план победы". Но что на самом деле означает "победа"? По этому поводу возникают фундаментальные и стремительно усиливающиеся разногласия между Зеленским и его западными союзниками – а также внутри самой Украины.

Зеленский настаивает, что практическим результатом украинской победы должно стать выдворение российской армии "силовыми или дипломатическими средствами". Он также отвергает идею прекращения огня. Хотя Россия продолжает настойчиво продвигаться вперед в Донбассе, Зеленский и его помощники все еще говорят о победе.

Сопоставьте это с осторожными разговорами в Вашингтоне, где больше внимания уделяют укреплению линии фронта и неизбежным переговорам о мире. Очередной транш американской помощи предназначен для того, чтобы "Украина улучшила свое положение на поле боя и говорила с позиции силы за столом переговоров". Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, часть "значительного пакета" помощи на 717 миллионов долларов составляет военная техника, необходимая Украине для стабилизации фронта и оказания "жесткого сопротивления" российским войскам. Однако большая часть помощи предназначена для ремонта украинской энергетической системы, поставок продовольствия, лекарств, предоставления убежища и разминирования. Этой сумме очень далеко до умопомрачительных пакетов военной в основном помощи на 60 миллиардов долларов, которые были одобрены в США в 2022-м и в начале нынешнего года. Это также никак не похоже на решительные поставки танков, истребителей F-16, средств ПВО и крылатых ракет, о необходимости которых заявляет Зеленский.

"План победы" Зеленского предусматривает не только поставки дополнительных вооружений. Он хочет получить разрешение на применение поставляемых Западом ракет по целям в глубине российской территории, а также ускоренного принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Если этого не произойдет, страстно заявил на прошлой неделе на страницах этого издания Борис Джонсон, "молодая, отважная и прекрасная страна" будет разбита. Это станет "катастрофическим поражением" не только для Украины, но и для НАТО. И это приведет к "краху западного авторитета во всем мире".

Согласно логике Зеленского и Джонсона, если не будет полного вывода российских войск со всех занятых с 2014 года территорий, это будет означать "поражение". По этой причине Украина обязана воевать столько, сколько потребуется, пока обозначенная цель не будет достигнута, применяя любые необходимые средства. Включая, как сказал на прошлой неделе новый министр иностранных дел страны Андрей Сибига, призыв миллиона бежавших за границу украинцев. Иными словами, если не будут отвоеваны территории, а Россия не понесет наказания, мир невозможен.

Но на самой Украине начинаются совсем другие разговоры, в которых во главу угла ставятся мир и безопасность. Может быть, истинная победа Украины состоит не в возврате утраченных территорий, а в превращении в процветающую демократическую европейскую страну, свободную от политического вмешательства России и достаточно сильную для того, чтобы защитить себя от будущих военных угроз? Может быть, продолжение военных действий, которые систематически уничтожают целое поколение молодых украинцев, инфраструктуру и экономику страны, на самом деле станет победой для России?

В прошлом году бывший советник администрации Зеленского Алексей Арестович* вызвал настоящую политическую бурю, когда написал: "Если утрата Донбасса и Крыма – это та цена, которую Украина должна заплатить за вступление в ЕС и НАТО, то это невысокая цена". Он быстро покинул страну, потому что его обвинили в предательском пораженчестве. Но прекращение боевых действий ради спасения будущего страны – это та идея, которую поддерживает все больше украинцев. Опросы показывают, что украинцы все больше разочаровываются в конфликте, а 70% считают, что правительство использует его в целях личного обогащения. Более 57% сегодня – за переговоры об окончании военных действий. Год назад таких людей было 43%.

"Мы должны ампутировать потерянные территории как пораженную гангреной конечность и двигаться дальше в будущее, – сказал мне недавно во время моей поездки в Киев один бывший министр из кабинета Зеленского. – Разрыв между политической элитой, которая проигрывает военные действия, и простыми людьми как никогда велик".

Что происходит? Зеленский просто проявляет наивность, продолжая утверждать, что Украина может вернуться к довоенным границам? Или же он, как заявляют некоторые его внутренние оппоненты, формирует представление о коварном предательстве Запада, чтобы получить возможность вступить в переговоры с Россией, не уронив своего достоинства? Как говорит бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который был одним из лидеров майданной революции, а сейчас является оппозиционным политиком, тот амбициозный список пожеланий, который Зеленский подготовил для Вашингтона, на самом деле предназначен для того, чтобы его отвергли. Не получив затребованных ракет, самолетов и членства в НАТО, Зеленский сможет заявить, что союзники подвели Украину, и у него не осталось выбора, кроме вступления в переговоры. В перечень российских требований, несомненно, войдет несколько пунктов, на которые уже дали согласие украинские переговорщики на встрече в Стамбуле в апреле 2022 года: это нейтралитет Украины и что-то о правовом статусе занятых Россией территорий. После этого, как считает Луценко, достигнутое соглашение можно будет вынести на общенациональный референдум, представив его как единственный способ спасти независимость и суверенитет Украины. А потом, пишет Луценко, Зеленский сможет "встать в позу президента мира" на дальнейших переговорах, обвинив Запад в том, что ему пришлось пойти на компромиссы.

Часть украинского общества посчитает любое прекращение огня и перемирие с заморозкой конфликта по существующей линии соприкосновения ужасным предательством и позорным миром. Если Зеленский вернется за стол переговоров, его неизбежно обвинят в том, что срыв переговоров в апреле 2022 года был серьезной ошибкой. А другая часть украинских избирателей захочет узнать, ради чего были принесены все эти ужасные жертвы, если окончательная договоренность очень похожа на то, что обсуждали в Стамбуле. Если будет третья сторона, на которую можно возложить всю вину – Запад, то это поможет политикам примирить украинцев, требующих мира, с теми, кто настаивает на справедливости. Это ключ к сохранению управляемости Украины после окончания военных действий.

В идеале "победа" должна сочетать элементы мира и справедливости. Но действительность такова, что территориальный раздел Украины, как это ни трагично, уже произошел. Как выяснили переговорщики в Дейтоне после окончания войны в Югославии, практически невозможно вернуть разоренные земли к прежнему положению вещей. Самый большой воинский контингент, сражающийся на стороне России, – это бывшие украинские граждане из Донбасса, которые воюют и погибают на родной земле в боях с киевскими войсками. Если это русскоязычное население силой заставить вернуться в состав Украины, станет ли эта страна сильнее, стабильнее, демократичнее и свободнее? Или все будет наоборот?

Многие люди из числа самых ярых союзников Украины утверждают, что если Путин получит 22% украинской территории, занятой ценой большой крови, это будет вознаграждением для него. "Мы получим риск эскалации вдоль всей периферии бывшей советской империи, – заявил на прошлой неделе Джонсон. – Возможно, мы станем свидетелями эскалации в Южно-Китайском море и на Ближнем Востоке … и в других местах, если Путин подумает, что его действия окупились".

Однако никто не станет утверждать, что Финляндия проиграла зимнюю войну 1939–1940 годов, столкнувшись с могущественной Красной Армией Сталина. Несмотря ни на что финны отразили натиск противника и сохранили независимость и свободу, хотя и потеряли десятую часть своей довоенной территории, отдав ее СССР.

Стремление избежать дальнейших потерь часто сопровождается сожалением, ощущением предательства и чувством стыда. Миллионы бежавших из Донбасса украинцев навсегда лишились своих домов. То же самое случилось в 1945 году с немцами Померании и Восточной Пруссии, в 1947-м с кашмирцами, пенджабцами и бенгальцами, а в 1974-м с киприотами. Но когда-нибудь этот вооруженный конфликт закончится, и закончится он за столом переговоров, как предсказал Байден в мае 2022 года. Ни одна из сторон не может одержать верх над другой.

А раз так – справедливость в виде возвращения территорий недостижима. Но с западной помощью Украина сможет обеспечить себе безопасность, а также процветание и свободу. Она доказала, что у ее народа есть твердость характера, сила духа и изобретательность, чтобы многого добиться. Может быть, реальная слава Украины не в бесконечных арьергардных боях с культом смерти, а в построении нового демократического будущего?

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.