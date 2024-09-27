Байден поручил Минобороны передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot и ЗУР к комплексу

ЦАМТО, 26 сентября. Президент США Джо Байден сообщил, что поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot и ракеты для него, передает "РИА Новости".

"Я поручил Министерству обороны восстановить и передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot и передать Украине дополнительные ракеты для комплекса", – говорится в заявлении американского президента, опубликованном Белым домом.

Д.Байден заявил, что такое решение было принято после его заявления о намерении перенаправить американский экспорт средств ПВО Украине, что позволит Киеву получить "сотни дополнительных ракет для Patriot" и ракеты AMRAAM в следующем году.