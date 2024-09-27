Стано заявил, что ЕС не изменит позицию по Украине из-за обновления ядерной доктрины РФ

Президент России Владимир Путин ранее провел заседание постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не меняет свою позицию по вопросу поддержки Украины после решения президента России Владимира Путина обновить ядерную доктрину страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Позиция Евросоюза не меняется", - сказал он.

Президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября. Ранее такие мероприятия не были публичными. В этот раз в открытой части было вступительное слово главы государства, где он рассказал о проекте обновленной ядерной доктрины РФ. При этом сам орган в структуре Совета безопасности существует давно. Он был создан для выработки решений относительно ядерной политики страны.

Действующая сейчас редакция ядерной доктрины РФ, в которую планируется внести изменения, была утверждена в июне 2020 года. Она пришла тогда на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до этого.