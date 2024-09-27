ВС РФ с помощью УМПК уничтожили цеха "Мотор сич" по производству БПЛА ВСУ

Уничтожено до 250 аппаратов различного типа, уточнили в МО России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили цеха сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятии "Мотор сич" при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа", - говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля поражения цехов.