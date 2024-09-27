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Интерфакс-АВН

Корабли России и Китая отработали маневрирование и задачи противовоздушной обороны в рамках совместного учения в Охотском море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

Владивосток. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Китая отработали маневрирование и задачи противовоздушной обороны в ходе учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024" в Охотском море, сообщила пресс-служба ТОФ в четверг.

"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработал маневрирование и построение походного ордера, задачи по противовоздушной обороне, а также охрану и оборону отряда при стоянке на незащищенном рейде", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, воздушную опасность обозначали палубные вертолеты Ка-27, а также противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ.

"В ходе тренировки экипажи совместного отряда отработали взаимодействие по своевременному обнаружению, распределению и сопровождению воздушных целей", - сказано в сообщении.

В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Военные моряки отработали противодиверсионное обеспечение и провели тренировки по отражению нападения группы безэкипажных катеров условного противника, сказали во флоте.

Как сообщалось ранее, 21 сентября совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел из Владивостока. 24 сентября корабли форсировали пролив Лаперуза и вошли в Охотское море.

В составе отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". От ВМС Китая задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ил-38
Ка-27
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Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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