Немцы теряют веру в Шольца из-за его действий на Украине (The Times, Великобритания)

Times: затраты на помощь Украине стали камнем преткновения в Германии

Все больше немцев хотят, чтобы Берлин прекратил поставки оружия Киеву, пишет The Times. Приверженность Шольца Украине заводит Германию в ловушку: избиратели все чаще голосуют против правящей партии, а это ослабляет позиции страны в мире.

Оливер Муди (Oliver Moody)

Избиратели опасаются, что из-за ослабления власти канцлера позиции Германии в мире ослабевают. А затраты на помощь Украине стали камнем преткновения.

По данным отчета, опубликованного на фоне усиливающихся сомнений относительно перспектив выживания правящей коалиции, лишь один из десяти немецких избирателей удовлетворен тем, как правительство действует в условиях вооруженного конфликта на Украине.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в общественном мнении относительно места ФРГ в мире преобладают тревога, замешательство и пессимизм. Такие настроения возникают в момент, когда Берлину трудно продолжать оказание помощи Киеву, а выступающие против правящей группы партии добились значительных успехов на выборах в немецких землях.

Германия — самый крупный поставщик военной и финансовой помощи Украине после США. Она отправила туда вооружений на сумму более 18 миллиардов евро. Это ключевой элемент того, что канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende (исторический поворотный момент) во внешней и оборонной политике своей страны. Среди прочего, в его программе предусмотрены инвестиции в размере 100 миллиардов евро в обветшалые вооруженные силы.

Однако существуют опасения, что проект выдыхается из-за усиливающихся внутриполитических и экономических трудностей, ведь бюджет помощи Украине на 2025 год был сокращен вдвое.

Обычный оборонный бюджет также едва поспевает за инфляцией, несмотря на обещание канцлера о том, что в будущем Берлин будет последовательно добиваться поставленных целей в рамках НАТО, тратя 2% ВВП на военные нужды.

На недавних выборах в ландтаги в Восточной Германии три партии из коалиции Шольца потерпели поражение от популистских движений. Там две трети избирателей хотят, чтобы Берлин прекратил поставки оружия Киеву. На общенациональном уровне все три партии сегодня настолько непопулярны, что высокопоставленные руководители обсуждают вопрос о том, не следует ли распустить правительство и провести досрочные выборы в бундестаг.

Отношение немцев к военным действиям

В понедельник правоцентристская Свободная демократическая партия (СвДП), являющаяся самым мелким членом коалиции, три часа спорила о том, не пора ли прекратить сотрудничество. Аналогичные дискуссии более сдержанно ведут социал-демократы Шольца (СДПГ) и Партия зеленых.

Директор аналитического центра "Инициатива демократической стратегии" (DSI) Бенджамин Таллис заявил, что возникшая неразбериха ослабляет приверженность Германии как Украине, так и в целом курсу Zeitenwende.

"Шольц и [его министр финансов Кристиан] Линднер уже сокращают помощь Украине, что абсолютно безрассудно и безответственно, так как речь идет о европейской безопасности, — сказал Таллис. — Теперь Шольц пытается использовать земские выборы как предлог, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам и, вероятно, еще сильнее сократить поддержку".

В среду центр "Инициатива демократической стратегии" представит исследование общественного мнения, которое покажет, что концепция Zeitenwende едва ли нашла отклик у немецких избирателей, а широко распространенное чувство разочарования глубоко проникло в немецкую политику.

Исследователи из другого аналитического центра, D Part, опросили более 2,3 тысячи человек и свыше десятка целевых групп по всей стране, чтобы составить подробную картину различных настроений и чувств электората.

Союзники Шольца утверждают, что он придерживается "золотой середины", лавируя между ястребами и голубями мира, чтобы оказать Украине как можно больше помощи, не провоцируя при этом Россию и не расстраивая слишком миролюбиво настроенных немецких избирателей.

Однако исследование показывает, что при этом Шольц умудрился настроить против себя почти всех: избирателей, которые считают, что он должен был сделать больше; избирателей, которые хотят мира с Кремлем; и избирателей, которые мечутся между двумя сторонами.

В целом опрос показал, что 11% удовлетворены тем, как правительство справляется с украинским кризисом, а 67% — недовольны.

Только 32% заявили, что ЕС должен оказывать Украине "значительно более существенную" поддержку, а 41% выступили против. 68% заявили, что они "обеспокоены" или "очень обеспокоены" тем, что Германия может в какой-то момент в течение следующих нескольких лет напрямую ввязаться в вооруженный конфликт в Европе.

Эти опасения наиболее заметны среди сторонников набирающей популярность партии "Альтернатива для Германии" и "Альянса Сары Вагенкнехт" — двух антиправительственных объединений, выступающих за восстановление связей с Москвой.

Однако эти опасения также разделяет явное большинство избирателей, поддерживающих другие партии, в том числе СДПГ Шольца и оппозиционных христианских демократов.

Целевые группы показывают, что мнения разделились. Одна группа хочет, чтобы Германия приложила больше усилий для выполнения новых обязательств, которые она взяла на себя. Вторая группа высказывает противоречивые мнения или самоустраняется, а третья очень напугана изменениями во внешней политике своей страны.

Старший научный сотрудник "Инициативы демократической стратегии" Бритта Якоб сказала: "Такую противоречивую мешанину общественных настроений можно объяснить в значительной степени отсутствием стратегической концепции, политического лидерства и стратегической коммуникации, объясняющей роль Германии в мире. Мир изменился коренным образом, но канцлер, похоже, изо всех сил цепляется за вчерашний день".

Значительное число участников затруднилось дать определение Zeitenwende. Один сторонник СДПГ из Штутгарта сказал: "У нас было так много Zeitenwende за последние несколько лет — в политике образования, в вопросах иммиграции и пандемии. О каком из Zeitenwende мы говорим сейчас?"

Авторы исследования Тобиас Шпёри и Ян Эйкхорн написали: "Группы часто высказывали критические мысли о том, способна ли Германия по-прежнему играть решающую роль во внешней политике после кризисов последних лет, в условиях ощущения общего упадка и уменьшения ее глобального влияния. Респонденты сомневаются, что ФРГ может эффективно действовать на международной арене".