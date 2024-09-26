Владимир Сальдо: диверсии на левобережье Днепра остались в прошлом - Интервью ТАСС

Губернатор Херсонской области — об итогах года работы и планах на будущее

Год назад Владимир Сальдо — бывший мэр Херсона и экс-председатель военно-гражданской администрации Херсонской области — вступил в должность губернатора региона. Что сделано за этот год, несмотря на боевые действия, меняется ли вместе с социально-экономическим развитием отношение местных жителей к России и какие планы стоят перед властями Херсонщины на предстоящий год, он рассказал в интервью ТАСС.

— Владимир Васильевич, прошел год с момента вашего избрания на пост губернатора. Как вы считаете, каких значимых результатов удалось достигнуть за это время?

— Главное, что за прошедший год Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни России. Это система государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицина, культура. Очень многое достигнуто и в материальной сфере. Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности свободная экономическая зона.

Конечно, еще есть много проблемных вопросов и недоработок, но главное сделано. Дальше — только поступательное развитие.

— Меняют ли эти изменения отношение жителей Херсонской области к России?

— Основная масса херсонцев проголосовала за Россию еще на референдуме 2022 года. Конечно, были те, кто не принял этих исторических изменений. Причины разные — от материальных и коррупционных до семейных и идеологических.

Однако за два года большая часть даже самых критически настроенных жителей области поняла, что Россия пришла созидать и улучшать их жизнь. Тогда как на Украине происходит полная деградация всех социально-экономических структур, а власть превратилась в каких-то людоедов.

Поэтому число так называемых ждунов на Херсонщине постоянно уменьшается. Люди голосуют за Россию паспортами в прямом и переносном смысле — более 250 тыс. человек получили официальное гражданство РФ. Это подавляющее большинство взрослых жителей левобережья.

— Как складывается оперативная обстановка в регионе? Осталась ли тут диверсионная активность?

— Диверсии, теракты на левом берегу Днепра остались в прошлом. Практически никто не хочет помогать противнику, работать информатором и наводчиком. Исключения, конечно, бывают. Однако правоохранительные и специальные органы наладили прочную систему защиты. Периодически выявляются факты подготовки терактов или передачи врагу информации о наших военных. До реализации замыслы пособников киевского режима не доходят, а причастные к ним лица предстают перед судом и несут ответственность по закону.

— Какие наиболее острые проблемы остаются в регионе? Что предпринимаете для их решения?

— Главная наша проблема — это агрессивные действия со стороны киевского режима. Из-за этого в 30-километровой зоне вдоль Днепра люди живут в условиях постоянных обстрелов, то есть угрозы для жизни. Постоянно наносится вред общественному и личному имуществу.

Военное положение не дает возможности, например, в полной мере использовать туристический потенциал области, мешает работе сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Это ключевая проблема.

Все остальное мы постепенно решаем. Сейчас очень много сил и ресурсов брошено на энергетику. Модернизируются электрические сети, меняется оборудование на главной электроподстанции области. Это должно значительно улучшить стабильность энергоснабжения региона. Строится новый газопровод в Геническ. Зимние кризисы с газом, когда его не хватало для отопления и город замерзал, должны остаться в прошлом.

— Если говорить о развитии туризма, то какие проекты планируется реализовать на территории Херсонской области? Что можно сделать уже сейчас, а для чего придется ждать окончания спецоперации?

— Херсонская область славится невероятным количеством живописных туристических мест. Это побережье Азовского и Черного морей, природные заповедники, горячие источники, десятки островов, реки и озера. Однако в связи с боевыми действиями развитие туризма будет происходить на более безопасных территориях региона, таких как Скадовский, Каланчакский, Чаплынский и Генический муниципальные округа.

Сейчас профильные ведомства Херсонской области ведут работу над созданием проектов в сфере туризма. Предусмотрено развитие автотуризма, лечебного, пляжного, экологического, детского туризма. Ввиду объективных ограничений яхтенный и морской туризм смогут достичь максимального развития после окончания специальной военной операции.

В этом году министерство курортов и туризма Херсонской области является главным распорядителем бюджетных средств по единой субсидии для предпринимательских инициатив "Развитие туризма". В рамках субсидии предусмотрены такие мероприятия, как создание и благоустройство пляжных территорий, создание кемпинг-стоянок, закупка туристического инвентаря.

— Пожары, в том числе из-за обстрелов, летом уничтожили много леса. Есть ли какие-то инициативы для смягчения последствий для экологии?

— На самом деле пожары от обстрелов в этом году уничтожили не так много леса. В иные мирные годы сгорало гораздо больше. Однако наши органы лесного хозяйства проводят активные мероприятия по компенсационному лесовосстановлению. В 2025 году для смягчения последствий пожаров будет высажено 290 га лесных насаждений. Далее до 2030 года планируется высаживать 350 га леса ежегодно.

— Чуть больше года прошло с теракта на Каховской ГЭС. Какая сейчас ситуация с Каховским водохранилищем? Есть ли идеи, как исправлять сложившуюся ситуацию? Как в области дела с водоснабжением?

— Каховского водохранилища нет с июня 2023 года. На его месте осталось русло Днепра, каким оно было до 1956 года. Исправить это можно только одним путем — строительством новой плотины. Тогда водохранилище наполнится и вновь заработает источник воды для уникальной мелиоративной системы Таврии. Однако решение этого вопроса по объективным обстоятельствам возможно только после окончания боевых действий.

Действительно, в населенных пунктах, прилегающих к высохшему Каховскому водохранилищу, понизился уровень грунтовых вод. Перестали работать артезианские скважины. Эту проблему решаем бурением новых, более глубоких скважин, а также, где это временно невозможно, — подвозом питьевой и технической воды.

— Как пережил аграрный сектор это лето? Какие прогнозы по урожаю? Сумели ли они адаптироваться к нехватке воды после обмеления Северо-Крымского и Каховского каналов?

— Под поливом была только четверть сельхозугодий левобережья. Но в этом году к прекращению полива прибавилась сильнейшая засуха, это негативно сказалось на результатах сельскохозяйственного года. Урожайность по зерновым культурам упала в среднем на 20%, по гороху и подсолнечнику — практически в два раза.

И все же наши аграрии показали, что умеют работать и на богаре (земледелие в засушливых регионах без искусственного орошения — прим. ТАСС), потери были не так велики, как могли бы быть. Зерновых собрано более 1,3 млн т, что ненамного меньше, чем в прошлом году, когда было 1,5 млн т.

Зато цены на зерновые и масличные культуры по сравнению с прошлым годом выросли больше чем на 50%, что положительно влияет на экономическую стабильность аграриев.

— Какие крупные инвестиционные проекты планируется реализовать на территории региона? Какие из них самые яркие и интересные, на ваш взгляд?

— Уже запущенным проектом является жилищное строительство на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов. Предусматривается строительство нового жилья в существующих границах городов — там, где сосредоточен основной спрос населения.

Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов — ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов.

— Что можно сказать про портовую инфраструктуру и планы по ее развитию?

— Совместно с Росморречфлотом прорабатываются планы развития морских портов в городах Геническ и Скадовск. Морским воротам Херсонщины нужна модернизация. Для потенциальных инвесторов можно предложить развитие и строительство зерновых терминалов в Геническом и Скадовском морских портах, а также общее обновление портовой инфраструктуры.

Основная цель привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру — реализация экспортного потенциала херсонской сельскохозяйственной продукции.

— Какую программу минимум ставите перед собой на второй год в статусе губернатора Херсонской области? Есть ли проекты, которые планируете завершить или, наоборот, начать в этот год?

— Мне слово "начать" больше нравится. Потому что у нас еще и проектов, и задач, и направлений, которые нужно таким образом начать, чтобы они имели логическое продолжение, очень много. Поэтому конкретизировать я могу только в локальных моментах.

Улучшить систему водоснабжения, которая в Херсонской области достаточно запущена, а после разрушения Каховской плотины ситуация еще больше усложнилась. Завершить приведение к нормативам и стандартам дорожного хозяйства, которое есть в Херсонской области. К счастью, с одной стороны, с другой стороны — это высокая ответственность — мы не обделены вниманием федерального центра. И все то, что у нас происходит и делается, — это и развитие дорожной сети, и восстановление системы инженерного обеспечения, и создание условий для дальнейшего развития аграрного направления, — все это делается под постоянным контролем. И лично мне президент часто задает вопросы и, естественно, правительство Российской Федерации.

Да, вы мне напомнили, что год прошел, но я считаю, что сделано еще очень мало и впереди еще много чего нужно сделать. Поэтому следующий год будет напряженным — и следующий, и все дальнейшие. Такова задача руководителя — думать и о сегодняшнем дне, но очень много внимания уделять планированию на будущее.