Военнослужащим Лаоса рассказали об опыте борьбы с терроризмом на основе СВО

Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие двух стран ранее освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов на учениях "Ларос-2024" в Приморском крае

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие поделились с военными Лаоса опытом борьбы с терроризмом на основе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал начальник отдела боевой подготовки общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Александр Мазур.

Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие России и Народной армии Лаоса ранее освободили населенный пункт и его жителей от условных террористов на учениях "Ларос-2024" в Приморском крае.

"Учения, как вы заметили, проведены уже не впервые, а это очередные учения наши по обмену опытом в борьбе с терроризмом. На данных учениях неотъемлемой частью было применение опыта, полученного в ходе специальной военной операции, которым мы поделились с нашими друзьями, военнослужащими Народной армии Лаоса", - сказал Мазур.

Он отметил, что военнослужащие продолжат обмениваться опытом с Лаосом в борьбе с терроризмом. По его словам, "все вопросы, которые были предусмотрены планом, отработаны в полном объеме".

В Минобороны РФ информировали, что в ходе заключительного этапа учений, который пройдет 26 сентября, тактические группы вооруженных сил двух стран выполнят преследование и блокирование незаконных вооруженных формирований в заданном районе, нанесение огневого поражения живой силе и технике противника, а также нанесение авиационного удара по его резервам.