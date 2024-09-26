Минск и Москва обсудили вопросы взаимных поставок продукции военного назначения

Председатель ГВПК Белоруссии Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев встретились в Баку

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым вопросы двустороннего взаимодействия и взаимных поставок продукции военного назначения. Об этом сообщил Telegram-канал белорусского Госкомвоенпрома.

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась в Баку на полях международной выставки ADEX-2024.

"Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, корректировки действующей нормативной правовой базы сотрудничества в целях оптимизации процесса и ускорения сроков взаимных поставок продукции военного назначения в рамках исполнения государственных оборонных заказов двух государств", - отметили в комитете.

В ходе встречи главы ведомств определили сроки проведения очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.