В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, сейчас нужна только поддержка партнеров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали на 2025 год операции "за пределами страны" с применением дальнобойного оружия, несмотря на то что Запад пока не одобрил его использование. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить", - сказал Умеров в интервью украинскому изданию "Левый берег". При этом он утвердительно ответил на уточняющие вопросы интервьюера, имеются ли в виду операции за пределами страны и предполагают ли они применение дальнобойного оружия.

"Мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров", - сказал Умеров.

Власти Украины постоянно просят партнеров нарастить поставки вооружения, в частности дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, практически ежедневно в своей поездке поднимает эту тему. Однако, как писала 24 сентября газета The Washington Post, Киев пока не смог убедить Вашингтон в том, что удары вглубь российской территории смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также признавал, что Великобритания и Франция на данный момент не одобрили использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP по целям на территории России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркивал в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории России, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.