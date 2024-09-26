Китай впервые за сорок с лишним лет провел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты на полную дальность

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Сегодня утром ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает ряд западных СМИ, отмечая, что это первый публичный запуск Китаем подобной ракеты.

Ракета с учебной боеголовкой была запущена с китайского острова Хайнань в Южно-Китайском море и благополучно упала в открытых водах в южной части Тихого океана вблизи островов Французской Полинезии. В Пекине отметили, что «заранее проинформировали заинтересованные страны» и что мероприятие НОАК не было направлено против какой-либо страны.

Хотя модель ракеты не называется, по мнению некоторых экспертов, речь, очевидно, идет о межконтинентальной баллистической ракете DF-41, предназначенных в том числе для доставки ядерных зарядов. DF-41 являются самыми дальнобойными китайскими ракетами, которые, согласно данным из открытых источников, имеют дальность полета от 12000 до 14000 километров. Они способны развивать скорость до 25 Махов (более 30000 км/ч) и могут нести до десяти ядерных боеголовок.

Аналитики отмечают, что в последний раз Китай запускал МБР на полную дальность более 44 лет назад – в мае 1980 года, когда была запущена ракета DF-5. На вооружении Китая находится более 500 ядерных боеголовок, и, по оценкам Пентагона, эти цифры могут к 2030 году возрасти до 1000 боеголовок.