В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили с дополнительной защитой. Как их подготовили к боям?

В зоне спецоперации заметили бронеавтомобили Hushi производства КНР
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были замечены китайские бронеавтомобили Hushi. Колесные машины производства КНР используют российские военнослужащие.
Техника, поступившая в распоряжение бойцов, получила дополнительную защиту от FPV-дронов (First Person View) и сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика установлен «мангал» — конструкция для защиты верхней машины от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снарядов.
Полноприводный Hushi имеет снаряженную массу в 6,5 тонны и двигатель мощностью 200 лошадиных сил. По шоссе машина может развивать скорость до 115 километров в час. Запас хода бронеавтомобиля составляет 600 километров. Он может вмещать 10-11 военнослужащих в зависимости от модификации.
|Военнослужащий ВС РФ.
|Источник: Александр Река / ТАСС
Российскую технику защищают от дронов сетями и «мангалами»
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что маскировочные сети и «мангалы» хорошо зарекомендовали себя в защите российской техники от дронов противника.
БПЛА застревают в сетях, а «мангалы» не дают им забросить гранаты внутрь машины и навредить экипажу.
Также, по словам эксперта, на боевых машинах устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые регулярно модернизируют. Кроме того, для защиты от беспилотников широко применяются различные системы маскировки техники — особенно это актуально для танков и артиллерии, которые стреляют из засады.
«Есть два способа защиты: активная — РЭБ, пассивная — "мангалы", маскировка. Еще есть антидроновые ружья и простые дробовики — с учетом невысокой скорости беспилотников, они тоже очень эффективны», — добавил Дандыкин.
По словам механика-водителя танка с позывным Родригес, установленный на Т-80БВ козырек для защиты верхней полусферы танка, который называют «мангалом», несколько раз спасал экипаж от БПЛА.
Родригес
механик-водитель танка
Боец рассказал, что в другом бое дополнительная защита выдержала попадание шести дронов, сохранив машину. Командир танка с позывным Кот добавил, что на стоянке технику маскируют деревьями, которые мешают рассмотреть танк с дрона и обеспечивают дополнительную защиту.
На Украине назвали «танки-мангалы» неуязвимыми для дронов ВСУ
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков признал, что российские «танки-мангалы» оказались неуязвимы для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бывший военный выразил удивление относительно того факта, что ВСУ приходится тратить много ресурсов на танки Российской армии с такой необычной защитой.
Американское издание Forbes отметило, что украинские войска тщетно тратят БПЛА для борьбы с российскими танками, оснащенными сплошными антидроновыми навесами.
«Слои самодельной брони, установленные в мастерских недалеко от линии фронта, защищают танки-черепахи от 100 000 FPV-дронов, которые украинцы ежемесячно выпускают против наступающих русских», — указали журналисты.