В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили с дополнительной защитой. Как их подготовили к боям?

В зоне спецоперации заметили бронеавтомобили Hushi производства КНР

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были замечены китайские бронеавтомобили Hushi. Колесные машины производства КНР используют российские военнослужащие.

Техника, поступившая в распоряжение бойцов, получила дополнительную защиту от FPV-дронов (First Person View) и сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика установлен «мангал» — конструкция для защиты верхней машины от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снарядов.

Полноприводный Hushi имеет снаряженную массу в 6,5 тонны и двигатель мощностью 200 лошадиных сил. По шоссе машина может развивать скорость до 115 километров в час. Запас хода бронеавтомобиля составляет 600 километров. Он может вмещать 10-11 военнослужащих в зависимости от модификации.

Военнослужащий ВС РФ. Источник: Александр Река / ТАСС

Российскую технику защищают от дронов сетями и «мангалами»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что маскировочные сети и «мангалы» хорошо зарекомендовали себя в защите российской техники от дронов противника.

БПЛА застревают в сетях, а «мангалы» не дают им забросить гранаты внутрь машины и навредить экипажу.

Также, по словам эксперта, на боевых машинах устанавливают системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые регулярно модернизируют. Кроме того, для защиты от беспилотников широко применяются различные системы маскировки техники — особенно это актуально для танков и артиллерии, которые стреляют из засады.

«Есть два способа защиты: активная — РЭБ, пассивная — "мангалы", маскировка. Еще есть антидроновые ружья и простые дробовики — с учетом невысокой скорости беспилотников, они тоже очень эффективны», — добавил Дандыкин.

По словам механика-водителя танка с позывным Родригес, установленный на Т-80БВ козырек для защиты верхней полусферы танка, который называют «мангалом», несколько раз спасал экипаж от БПЛА.

Было наступление, примерно метров 150 до столкновения. Начали отрабатывать, поступила команда от командира, мы разворачиваем машину и уезжаем. Я начинаю ее разворачивать, и нас FPV [дрон] догоняет, и потом еще с РПГ [снаряд]. Если бы не было этой конструкции, тот же камикадзе или еще что-то сразу прилетело бы в броню Родригес механик-водитель танка

Боец рассказал, что в другом бое дополнительная защита выдержала попадание шести дронов, сохранив машину. Командир танка с позывным Кот добавил, что на стоянке технику маскируют деревьями, которые мешают рассмотреть танк с дрона и обеспечивают дополнительную защиту.

На Украине назвали «танки-мангалы» неуязвимыми для дронов ВСУ

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков признал, что российские «танки-мангалы» оказались неуязвимы для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бывший военный выразил удивление относительно того факта, что ВСУ приходится тратить много ресурсов на танки Российской армии с такой необычной защитой.

Американское издание Forbes отметило, что украинские войска тщетно тратят БПЛА для борьбы с российскими танками, оснащенными сплошными антидроновыми навесами.

«Слои самодельной брони, установленные в мастерских недалеко от линии фронта, защищают танки-черепахи от 100 000 FPV-дронов, которые украинцы ежемесячно выпускают против наступающих русских», — указали журналисты.