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Интерфакс-АВН

Две российские атомные подлодки завершили арктический межфлотский переход к постоянному месту базирования на Камчатке

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"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А")
"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А").
Источник изображения: topwar.ru

Вилючинск (Камчатский край). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск" завершили арктический межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот к постоянному месту базирования - в Вилючинск на Камчатке.

В торжественной встрече экипажей приняли участие главком ВМФ России Александр Моисеев и замминистра обороны РФ Павел Фрадков. После швартовки и построения экипажей Фрадков и Моисеев поприветствовали подводников, поздравили их с выполнением задач арктического похода.

"Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры. Они не имеют равных в своем классе, будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержания и повышения боевого потенциала и военной мощи России", - сказал Фрадков.

Моисеев отметил, что новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики. "Отмечу, что именно существующая система подготовки подводников, школа подледного плавания, уровень подготовки штабов всех уровней Северного и Тихоокеанского флотов позволяют качественно, в плановые, отмечу, короткие сроки решать столь важные и ответственные задачи", - добавил он.

Отличившимся подводникам главком ВМФ России вручил ведомственные награды. Кроме того, Фрадков наградил ценными подарками от имени министра обороны РФ командиров подводных крейсеров.

В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы до необходимых норм и приступить к выполнению задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" - седьмой по счету среди субмарин проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А"). Каждый из кораблей несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

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Страны
Россия
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Булава-30
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