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ТАСС

В "Ремвооружении" рассказали о работе в активной фазе операции в Курской области

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Инженерная машина разграждения ИМР-2.
Инженерная машина разграждения ИМР-2.
Источник изображения: Александр Подгорчук/РИА Новости

Объем ремонта техники за этот период был увеличен на треть, сообщил гендиректор холдинга Денис Лепешко

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Ремвооружение" увеличил объем ремонта техники на треть в ходе активной фазы операции в Курской области, обслуживая его с помощью трех бригад. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Ремвооружение" Денис Лепешко.

"Существующий порядок в сфере восстановления техники включает два направления: оперативный и капитальный. Мы проводим как оперативный ремонт в зоне боевых действий, так и капитально-восстановительный ремонт машин на своих предприятиях. Техника с легкими повреждениями ремонтируется на месте либо силами мобильных бригад военных частей, либо нашими специалистами. Например, за время активной операции в Курской области мы увеличили объем ремонта техники на треть, обслуживая его с помощью трех бригад", - сказал Лепешко.

Специалист также отметил, что работники холдинга ремонтируют в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, предназначенные для прокладки колонного пути на местности и проделывания проходов в завалах, а также котлованные машины МДК-З, понтонно-мостовые парки и другую технику. "Машины, признанные министерством обороны, как требующие капитального или восстановительного ремонта, отправляются на специализированные заводы нашего холдинга. Мы восстанавливаем 100% техники, признанной ремонтопригодной. Если машина признается неремонтопригодной, она утилизируется на наших предприятиях", - пояснил Лепешко.

"Ремвооружение" - многопрофильный холдинг, в который входят ремонтные предприятия и конструкторско-технологические бюро, специализирующиеся на ремонте и модернизации вооружения и военной техники, а также разработке новых образцов в интересах различных видов войск. 

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