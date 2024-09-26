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Вестник Мордовии

"Боевая пара" для СВО - 57-мм "Адская молотилка" и броневик "Спартак"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Зенитные пушки АЗП-57 советского комплекса С-60, известные также как "Адские молотилки", нашли широкое применение в ходе специальной военной операции. В зоне боевых действий их можно увидеть на "Уралах", "Камазах", легкобронированных транспортерах МТЛБ, гусеничных тягачах БТС-2/4.

Однако самой лучшей "боевой парой" могла бы стать колесная самоходка, созданная на шасси российского бронеавтомобиля АМН -590911 "Спартак". Она способна уничтожать бронетранспортеры "Страйкер" или боевые машины пехоты "Мардер" и "Бредли".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Впрочем, как считают специалисты, при попадании 57-мм снарядов в бортовые проекции основных боевых танков, а также в ходовую часть, им также не поздоровится.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как сообщалось на "Армии - 2023", вес самоходки составляет 22500 кг. Боекомплект - 144 снаряда. Колесная формула - 6х6. Вместимость - пять человек. Мощность двигателя - 312 л.с. Запас хода - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,5 метра.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Stryker
БТС-2
МТ-ЛБ
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