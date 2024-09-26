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Интерфакс-АВН

Переговоры между Израилем и ХАМАС как никогда далеки от соглашения - СМИ

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Операция израильской армии по поиску тоннелей ХАМАС
Операция израильской армии по поиску тоннелей ХАМАС.
Источник изображения: © flickr.com / Israel Defense Forces

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Посредники в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС как никогда далеки от соглашения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, обе стороны препятствуют переговорам.

Как заявили источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также становится все более несговорчивым. Они отметили, что в последнее время встречи на высоком уровне между США и Израилем непродуктивны.

В первую неделю сентября госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США представят новое, окончательное предложение как Израилю, так и ХАМАС "в ближайшие дни".

Ранее израильский телеканал Channel 12 сообщил, что в Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, а в ХАМАС их отвергли.

По данным американских и израильских источников, Израиль "выразил сомнения" в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора "Нецарим", делящего сектор на северную и южную части.

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