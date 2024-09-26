Пашинян на встрече с Эрдоганом заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку

Ереван. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в Нью-Йорке проинформировал о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Эрдогана о текущей ситуации в процессе армяно-азербайджанского урегулирования, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений, а также об инициативе правительства Армении "Перекресток мира"", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Эрдоган "подробно остановились на уже предпринятых шагах и существующих договоренностях в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений".