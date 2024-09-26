Тегеран готов возобновить сотрудничество с партнерами по СВПД, если принципы этого соглашения будут выполняться - президент Ирана

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если партнеры также будут следовать принципам этого соглашения.

"Иран и мировые державы достигли исторического соглашения в 2015 году, на основании которого Иран позволил вести беспрецедентное наблюдение за ядерными объектами на самом высоком уровне в обмен на признание наших прав и снятие санкций в рамках СВПД. Трамп (экс-президент США Дональд Трамп) в одностороннем порядке вышел из этого соглашения, при том, что Иран соблюдал все взятые обязательства. Иран готов продолжать сотрудничество с участниками СВПД, если обязательства этого соглашения будут полностью выполняться. Может продолжится диалог и по другим проблемам", - сказал Пезешкиан, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Не Иран строит базы у ваших границ, не Иран вводит санкции и подрывает ваши торговые связи с миром, это не мы нацеливаемся на ваших военных руководителей, но это США уничтожили одного из самых уважаемых иранских военачальников в аэропорту Багдада", - отметил президент Ирана, назвав такую политику контрпродуктивной.

Пезешкиан напомнил, что в новейшей истории Тегеран никогда не начинал войн, а лишь защищался от иностранного вмешательства, никогда не оккупировал территорий и не претендовал на ресурсы других народов, но он неоднократно предлагал соседям и на международных форумах меры по укреплению долгосрочного мира и стабильности.