Дебаты по поводу ограничений поставок оружия на Украину усугубляют раскол между союзниками и администрацией (The Washington Post, США)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне 12 декабря 2023 года.

WP: США медлят с поставками вооружения на Украину

В Вашингтоне продолжается дискуссия об ограничениях поставок оружия Украине, пишет WP. Эта ситуация ставит в тупик американских партнеров и очень злит Киев. Украина требует от США выбрать стул... Подразумевается требование определиться, на чьей стороне Америка.

В Вашингтоне продолжается дискуссия об ограничениях поставок оружия, что раскалывает администрацию Байдена и Капитолийский холм, а также ставит в тупик партнеров Америки в Европе.

Затянувшийся отказ США ослабить ограничения на использование Украиной западных ракет для нанесения ударов в глубь российской территории усугубляет растущие разногласия между союзниками: Киев злится из-за очередной неудачи в противостоянии наступлению России по всей стране, в то время как его крупнейший сторонник рассматривает возможность ответного удара со стороны Москвы.

Последняя просьба Киева — получить разрешение на использование поставляемых США армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS) и других боеприпасов большей дальности для нанесения ударов по таким целям, как, например, стратегические аэродромы в глубине России — будет озвучена лично президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с президентом Джо Байденом в Вашингтоне, которая должна состояться на этой неделе.

Усиливающийся разрыв между союзниками спустя более чем через два года после начала спецоперации на Украине наглядно иллюстрирует следующий факт. По словам двух чиновников, беседовавшим с данным изданием на условиях анонимности в силу деликатного характера обсуждаемого вопроса, украинцы ожидали, что Байден даст соответствующее разрешение намного раньше. В Вашингтоне продолжается обсуждение, способствуя дальнейшему расколу между администрацией Байдена и Капитолием, что ставит в тупик партнеров Америки в Европе, некоторые из которых публично заявили, что выступают за предоставление разрешения на нанесение большего количества трансграничных ударов с использованием своих ракет.

В процессе подготовки этого материала репортеры The Washington Post опросили свыше десяти официальных лиц из руководства Украины, стран-членов НАТО, администрации Байдена и Конгресса, чтобы составить точную картину ожесточенных дебатов по поводу конфликта на Украине. Пока что американские официальные лица настаивают на отсутствии каких-либо предпосылок к тому, что Белый дом изменит свою позицию по этому вопросу. Но украинцы уже слышали это раньше. Они указывают на то, что США неоднократно отклоняли их просьбы о поставках оружия — современных танков, истребителей и ракет большей дальности — но в итоге каждый раз давали зеленый свет. А поскольку длительные дебаты проходят публично, у русских всегда есть время подготовиться — заблаговременно и до того, как новое оружие появится на поле боя.

Американские чиновники, в свою очередь, выражают разочарование тем, что, по их мнению, Украина не понимает их иногда осторожного подхода к делу, хотя они предоставляют Киеву значительно больше помощи в области безопасности, чем кому-либо еще. Президент России Владимир Путин рассматривает свою операцию на Украине как часть войны против Запада — в частности, против Соединенных Штатов — и Вашингтон часто ссылается на эскалацию в отношениях с Москвой в качестве причины для отказа от немедленного одобрения некоторых из украинских запросов на вооружение. Этой точки зрения твердо придерживается и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, а его сын стал соавтором статьи в издании The Hill, предупреждающей об опасности ядерного взрыва в случае предоставления Вашингтоном такого разрешения.

Эти рассуждения вызывают насмешки на Украине, где в результате ежедневных российских обстрелов гибнут тысячи людей, а российские войска контролируют более 20% территории страны. Еще больше украинцев расстраивает, что Россия постоянно получает критически важное оружие из Ирана и Северной Кореи.

"Как оказалось, у России более решительные союзники, чем у нас", — заявил Роман Костенко, секретарь комитета по обороне и разведке украинского парламента. "Позорная ситуация для Запада".

На предстоящей на этой неделе встрече Зеленского с Байденом приоритетом украинской делегации является презентация секретного "плана победы", позиционирующегося как возможность для Байдена покинуть свой пост, обеспечив помощь Украине в победе в качестве политического наследия. Важным аспектом этого плана является возможность наносить удары по русским на их собственной территории. Российские планерные бомбы, переоборудованные боеприпасы с системами наведения, запускаемые с самолетов, наносят удары по украинскому фронту. Поскольку ограниченные возможности ПВО Киева не в состоянии предотвратить атаки планерных бомб, украинские власти хотят иметь возможность поражать самолеты, запускающие это оружие, пока они еще находятся на аэродромах на территории России. Но эти взлетно-посадочные полосы находятся вне зоны досягаемости западного оружия, которое Киеву разрешено использовать для нанесения ударов через границу.

"Мы считаем, что разрешение должно было быть получено еще вчера, а не сегодня или завтра", — заявил один из украинских чиновников. В противном случае фраза "мы хотим видеть Украину настолько сильной, насколько возможно — и при любом сценарии" выглядит как полный бред". По словам чиновников, украинцы также хотят иметь больше возможностей для выбора целей, включая энергетическую инфраструктуру, например, нефтебазы. Такие удары могут нанести ущерб российской экономике, ограничив ее способность финансировать военные действия, пояснил редакции высокопоставленный украинский военный. Это честные условия, добавил чиновник, поскольку Москва последние 2,5 года наносит удары по энергосистеме Украины, вызывая перебои с электричеством по всей стране.

Однако Киев уже давно зависит в плане получения координат целей для нанесения ударов высокоточным западным оружием от американских военных, находящихся на базе в другой части Европы. Без них ракета, скорее всего, не попадет в цель, отметил военный чиновник, а США иногда отказываются предоставить координаты некоторых из желаемых ВСУ целей.

"Оружие часто используется для ударов по целям, которые мы считаем не столь важными", — прокомментировал чиновник.

Американские официальные лица утверждают, что Украина располагает столь ограниченными запасами ATACMS и аналогичных боеприпасов, что открытие российской территории для нанесения ударов окажет лишь ограниченное влияние на ситуацию на поле боя и может привести к тому, что ракеты закончатся уже через несколько недель — или даже дней.

Представители Белого дома и Пентагона утверждают, что не услышали от украинских лидеров убедительных аргументов в пользу того, что поражение целей в радиусе действия ракет на российской территории существенно повлияют на путь Киева к победе. По их мнению, использование ракет против целей в Крыму, как поступала Украина вплоть до сегодняшнего дня, является более целесообразной стратегией, которая уже заставила Кремль отвести войска с полуострова.

Один из американских чиновников, с которым беседовали репортеры, заявил, что этот запрос отличается от предыдущих тем, что сейчас не стоит рисковать эскалацией конфликта с Россией. Поскольку запас ракет ограничен, а Кремль уже вывел 90% самолетов, способных нести планерные бомбы, из зоны действия ATACMS, перемена позиции Вашингтона не повлияет на ход боевых действий.

Но европейские чиновники и дипломаты категорически не согласны с тем, что разрешение на нанесение более дальних ударов по России будет иметь лишь ограниченное воздействие, и осуждают политику отказа от снятия ограничений на использование западного оружия.

"На техническом и стратегическом уровне это не имеет смысла. Это попросту глупо", — отметил один из западных чиновников, связанных с оборонным сектором, добавив, что военная доктрина НАТО предусматривает нанесение глубоких ударов в тылу врага.

По словам собеседника издания, хотя разрешение США на нанесение ракетных ударов в глубь российской территории само по себе не будет достаточным для победы Украины в конфликте, оно поможет нарушить логистику, нанести удары по командным центрам и складам оружия. Кроме того, чем дольше придется ждать разрешения, тем менее эффективным в итоге окажется потенциал дальних ударов.

Украинские и европейские чиновники заявили, что уже зафиксировали снижение интенсивности использования россиянами аэродромов, расположенных ближе всего к границе с Украиной. Российские военные самолеты теперь используют эти посадочные полосы только для быстрой остановки для дозаправки или технического обслуживания.

"Нет сомнений, что если сейчас будет принято решение о разрешении использования этого оружия, то некоторые преимущества уже будут растрачены из-за промедления", — считает Кир Джайлс, аналитик лондонского аналитического центра Chatham House.

Один из украинских чиновников, беседовавших с редакцией, предположил, что новый американский аргумент о недостаточной эффективности трансграничных ударов, вероятно, появился "потому, что предыдущее оправдание больше не работает".

Один из аккредитованных в Киеве европейских дипломатов отметил, что Украина начала свое недавнее вторжение в Курскую область отчасти для того, чтобы продемонстрировать Западу возможность беспрепятственного пересечения красных линий Путина без боязни серьезных ответных мер, например, применения Кремлем ядерного оружия.

Но Россия все еще может пойти на эскалацию где-то еще, чтобы усложнить жизнь администрации Байдена на мировой арене, говорят американские чиновники. Например, вооружая группировку ополченцев-хуситов в Йемене, угрожающую безопасности морских перевозок в Красном море, или передавая ядерные технологии Ирану, или наращивая масштаб диверсий в Европе.

Этих соображений недостаточно, чтобы отговорить администрацию Байдена вообще от любых конфронтационных шагов против России — Украина использовала американское оружие на российской территории в ходе наступления на Курскую область, что не соответствует прежним правилам применения американской военной помощи, — но конкретно в случае с ATACMS преимущества разрешения ударов по российской территории недостаточно убедительны, чтобы перевесить их недостатки, считают чиновники.

Тем не менее, внутри администрации уже появился раскол: даже после того, как министр обороны Ллойд Остин ясно дал понять, что он категорически против ослабления правил нанесения ударов ATACMS, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев в этом месяце заявил, что открыт для украинских аргументов и в конечном итоге передаст их Байдену для более подробного обсуждения в Вашингтоне.

По словам официальных лиц, дискуссия продолжается, и члены Совета национальной безопасности пытаются урегулировать разногласия между Пентагоном и Госдепом.

Американские чиновники утверждают, что для них предпочтительнее, чтобы Украина озвучивала свои запросы в частном порядке, а не устраивала публичную кампанию. Украинцы же, в свою очередь, утверждают, что идея оказывать на Вашингтон давление посредством публичных обращений возникла от отчаяния после того, как США отвергли "приватный" подход. Недостатком, конечно, является то, что таким образом они телеграфируют о своих планах России.

Один западный дипломат сказал, что принятие подобных решений требует время, и даже если дебаты по этому вопросу будут иметь публичный характер, полученная информация не обязательно даст России военное преимущество, "но даст им возможность понять, кто является самым слабым звеном в цепи. Что, в свою очередь, даст им рычаги воздействия на нас и возможность играть на наших страхах".

Некоторые европейские страны присоединились к призыву Украины отменить ограничения. По словам дипломатов, они не исключают возможности смены позиции США в отношении конфликта, в котором неоднократно менялись местами цели. Великобритания и Франция также поставляют Украине ракеты большей дальности, и обе страны активно выступают за то, чтобы Украина наносила удары вглубь российской территории.

Впрочем, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, похоже, умерил свои ожидания и не надеется, что союзники Украины быстро примут решение о том, разрешать ли Киеву запускать свои ракеты дальнего радиуса действия вглубь России. Неделю назад он заявил BBC, что этот вопрос будет обсуждаться союзниками на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Эти решения связаны с немалым риском", — отметил один из собеседников издания из числа европейских чиновников. "Но в целом, является это решение риском эскалации или Путин блефует — с ним никогда нельзя сказать наверняка. Страх возможных последствий не влияет на принятие решения".

Хотя украинские чиновники скоры на слова благодарности за любую иностранную военную помощь, при этом они отмечают, что платят высочайшую цену. По их словам, любые задержки с применением оружия стоят жизней их солдат.

"Пришло время выбирать", — говорит Николай Белесков, аналитик, близкий к Офису президента Украины. "Сейчас не удастся усидеть на двух стульях одновременно. Нужно выбрать один. Балансирование — это побочный продукт кризисного управления, а не хорошей стратегии".

Авторы: Изабель Хуршудян, Шиван О Грэйди, Майкл Бирнбаум, Эллен Фрэнсис (Isabelle Khurshudyan, Siobhán O’Grady, Michael Birnbaum, Ellen Francis)

Комментарии читателей

Spockbaker

США — величайшие лицемеры в мире. Наша политика продиктована деньгами и выгодой.

IceAger

Байден нерационален. Его безоговорочная поддержка кровожадных деяний Израиля на фоне ограничений возможностей Украины показывает, насколько абсурдна "политика" США. Трамп лишь внесет еще большую путаницу. Харрис — наша единственная надежда на более стабильный мир.

CCGAlex

Трамп бы продал Украину и Тайвань и даже бровью не повел.

Bleem1000

Да, Байден не борется за переизбрание, так что его пребывание здесь [в Белом доме] скоро закончится. Он должен уйти. Но Трамп баллотируется, и он — ходячая катастрофа, которая только и ждет, чтобы разразиться. Держите его подальше от Белого дома.

display_name4321

Помощь Украине не стоит риска глобальной войны.

James-Oslen

Грань между обороной и нападением может стать еле заметной со временем.

Istvaniffy

Я думаю, было бы разумно воспринимать ситуацию в случае глубоких ударов по России с использованием ракет американского производства как нечто большее, чем "ответная реакция". Существует возможность, что Россия нанесет тактический ядерный удар против Украины, что при таком раскладе может перерасти в ядерный конфликт между Россией и НАТО.

Хотя уважаемые эксперты Post по России уверяют своих читателей, что Путин не станет запускать спираль событий, ведущую к ядерной войне, я не уверен в точности их анализа.

LI_Carlos

Украина никогда не вернет себе утраченные в результате войны территории. Мирные переговоры — единственный возможный вариант.

merkat

Нынешний год — год президентских выборов. Если победит Трамп, для Украины все будет кончено.

AtlanticStorm1

Администрация США поступает правильно, ограничивая поставки оружия Украине. Если разрешить им наносить удары по российской территории ракетами дальнего радиуса действия, это приведет к эскалации конфликта до непредсказуемого уровня. Я читал, что Украина посылает многих своих солдат в бой после полуторамесячной подготовки. Это неприемлемо, но объясняет, почему с их стороны такие потери. До сих пор это была проблема Украины. Но если ситуация обострится, возможно, в конфликт вступят американские войска (лучшие в мире). У многих из нас родственники служат в армии, и мало кто хотел бы такого исхода.

ChesterJCH

Мы не обязаны финансировать вооруженные силы других стран, вернее даже не должны. США всегда были "лидером" по участию в войнах по всему миру и их финансированию. Пора изменить эту политику!