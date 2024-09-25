Развитие технологий оптоэлектроники и технологический суверенитет обсуждается на форуме "Микроэлектроника" в Сочи

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Перспективы развития отечественных оптоэлектронных компонентов будут обсуждены на X Российском форуме "Микроэлектроника-2024", который проходит в Сочи, сообщила во вторник пресс-служба холдинга" "Швабе".

"В рамках форума мы обсудим с нашими коллегами из других организаций новое поколение материалов фотоники, биофотонику, влияние новых технологий на производство медицинского оборудования. Кроме того, будут подниматься вопросы технологического суверенитета и другие важные темы", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

Калюгин отметил, что технологии оптоэлектроники, фотоники и радиофотоники - локомотив современной экономики.

"Правительство определило эти направления приоритетными для развития отечественной промышленности. В России объём производства фотоники составил 180-200 миллиардов рублей, и к 2030 году прогнозируется ежегодный рост порядка 10 процентов. Наши учёные и инженеры постоянно проводят десятки исследований, направленных на поиски уникальных материалов и усовершенствование уже существующих технологий", - сказал Калюгин.

Сообщается, что в рамках деловой программы "Швабе" проведёт пленарное заседание "Задачи и перспективы развития технологий оптоэлектроники и фотоники". Заместитель гендиректора "Швабе", руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов расскажет о перспективах развития технологий оптоэлектроники и фотоники в России, а генеральный директор НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха Евгений Кузнецов выступит с докладом "Состояние и перспективы развития радиофотоники в России".

Будут затронуты вопросы технологического суверенитета в области оптоэлектроники и фотоники, наращивания научно-технологического задела, расширения взаимодействия с РАН и научными вузами.

По информации пресс-службы, в деловой программе примут участие представители ГНЦ РФ НПО "Орион", Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон", Московского завода "САПФИР" и Центрального конструкторского бюро "ФОТОН". Представители ГНЦ РФ НПО "Орион", в частности, расскажут о направлениях развития инфракрасной фотосенсорики.

"В экспозиции холдинга демонстрируются изделия, созданные с применением достижений в области оптоэлектроники, фотоники, лазерной техники и оптических материалов. В их числе разработанный Уральским оптико-механическим заводом им. Э.С.Яламова совместно с Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН лазерный микроскоп МИМ-Н, отличающийся сверхвысоким разрешением - до 0,1 нанометра, система видео-тепловизионного мониторинга и аналитики разработки НПО "Государственный институт прикладной оптики", - отмечается в сообщении.

Также представлен тетрахлорид германия, используемый при изготовлении преформ оптического волокна. Технология получения такого материала разработана на базе предприятия "ГЕРМАНИЙ".

Ещё один образец - фотокамера "Зенит-М" Красногорского завода имени С.А.Зверева. Фотоаппарат относится к классу цифровых дальномерных камер, имеет полнокадровую CMOS-матрицу с разрешением 24 мегапикселя, что гарантирует исключительное качество изображения в том числе для записи видео с разрешением 1080 Full HD.