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Интерфакс-АВН

Два "стратега" Ту-160 выполнили 11-часовой полёт над водами Северного Ледовитого океана - Минобороны России

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Лаптевых морей, сообщает министерство обороны РФ.

"Продолжительность полёта составила более 11 часов", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Минобороны отмечает, что "все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - информирует военное ведомство.

Минобороны распространило видеокадры этого полёта, часть которого проходила в тёмное время суток, и возвращение ракетоносцев на аэродром базирования.

Ранее во вторник ведомство сообщило, о плановом полёте двух стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

Продолжительность этого полёта также составила также свыше 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС.

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