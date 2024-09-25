Перед заседанием ООН Трамп заявляет, что будет обращаться с Украиной "иначе" (Bloomberg, США)

Bloomberg: Трамп пообещал усадить Украину и Россию за стол переговоров

Дональд Трамп заявил: если он победит на президентских выборах в США, его подход к украинскому конфликту будет "другим", сообщает Bloomberg. Первым делом он позвонит Зеленскому и президенту Путину, чтобы начать мирный процесс. Потому что визиты украинского лидера обходятся США слишком дорого — он каждый раз увозит 60 миллиардов долларов.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него будет другой подход к политике в отношении Украины, и восхитился просьбами украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи.

"Я вижу, Зеленский здесь. Думаю, Зеленский — лучший торговец в истории. После каждого визита в нашу страну он увозит 60 миллиардов долларов", — сказал Трамп в понедельник на митинге в Пенсильвании, который состоялся перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Трампа, украинскому лидеру очень хочется, чтобы на выборах победила его демократическая соперница Камала Харрис. Он также отметил, что в случае избрания президентом постарается усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Если я одержу победу на выборах, то прежде всего позвоню Зеленскому и президенту Путину. Я скажу им: "Вам надо договариваться, это же безумие", — заявил Трамп на мероприятии в Индиане, штат Пенсильвания.

В четверг Зеленский должен встретиться с Харрис и президентом Джо Байденом, чтобы представить им свой "план победы", предусматривающий прекращение начатого президентом Владимиром Путиным вооруженного конфликта. Зеленский намерен попросить США поддержать очередную попытку Украины вступить в НАТО и взять на себя обязательство регулярно поставлять современные системы вооружений.

В воскресенье Зеленский посетил завод боеприпасов в Пенсильвании и заявил в интервью, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и делал "политические заявления" во время дебатов с Харрис. Тогда этот кандидат от республиканцев уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Киева в конфликте.

"У меня такое ощущение, что Трамп на самом деле не знает, как остановить военные действия, даже если думает, что знает, — заявил Зеленский изданию New Yorker. — В этом конфликте часто случается так, что чем внимательнее ты на него смотришь, тем меньше его понимаешь".

Украинский руководитель также назвал напарника Трампа по гонке Дж. Вэнса "слишком радикальным" и раскритиковал этого сенатора из Огайо за призывы создать демилитаризованную зону между Украиной и Россией.

"Идея о том, что мир должен остановить военные действия в ущерб Украине, неприемлема, — сказал Зеленский. — Но я не считаю планом эту его концепцию в каком-то формальном смысле. Это ужасная идея, и если она действительно будет осуществлена, то Украине придется расплачиваться за прекращение военных действий отказом от своих территорий".

Автор статьи: Адриана Ловенкрон (Hadriana Lowenkron)