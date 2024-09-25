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ЦАМТО

Швеция намерена приобрести в США системы обмена информацией MIDS-JTRS – DSCA

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Флаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Белоусов

ЦАМТО, 24 сентября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" многофункциональных систем распределения информации - объединенных систем тактической радиосвязи MIDS-JTRS, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 31,5 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 20 сентября.

Правительство Швеции обратилось к США с запросом о возможности приобретения 120 многофункциональных систем распределения информации - объединенных систем тактической радиосвязи AN/USQ-190 (MIDS JTRS).

Запрос также включает коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; инженерную, техническую поддержку и помощь; негарантийный ремонт и возвращение; обучение; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит боеготовность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа повысит возможности ВС Швеции по противодействию существующим и будущим угрозам за счет модернизации возможностей системы Link-16 для взаимодействия с ВС США и обмена защищенными данными через Link-16. При этом ВС Швеции не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Data Link Solutions.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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