Президент Чехии призвал Украину ставить перед собой реалистичные цели (The New York Times, США)

Бывший генерал НАТО, а ныне открыто проукраинский президент Чехии Петр Павел заявил, что Киеву придется смириться с тем, что некоторые территории могут остаться под контролем России — как минимум “временно”, пишет NYT. А две трети чехов хотят прекращения конфликта.

Эндрю Хиггинс

Президент Чехии Петр Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО и один из самых верных сторонников Украины в ее противостоянии с Россией, заявил, что украинцам и их сторонникам пришло время взглянуть в лицо реальности.

Пророссийские популистские лидеры, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подрывают европейское единство, а усталость от конфликта, который длится уже 31 месяц, нарастает, и Украина должна “реалистически оценить свои шансы вернуть занятые Россией территории, заявил Павел.

“Наиболее вероятным исходом конфликта, — сказал он, — станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией”. Но, добавил он, это “временное явление” может затянуться на долгие годы.

Президент Чехии — должность скорее формальная, однако взгляды Павла, избранного в прошлом году с большим отрывом, в целом совпадают со взглядами правоцентристского правительства под руководством премьер-министра Петра Фиалы. К тому же как бывший начальник генерального штаба чешских вооруженных сил и бывший председатель военного комитета НАТО Павел имеет значительное влияние на вопросы безопасности.

После провала прошлогоднего многомесячного контрнаступления Украины европейские чиновники в частном порядке все чаще признают, что шансы Украины вернуть себе значительную часть утраченных земель невелики. Однако во всеуслышание они в основном твердят знакомую мантру о том, что сам формат будущего урегулирования с Россией предстоит определить самому Киеву, а не Европейскому союзу и не НАТО.

Вопрос о будущем Украины станет главной темой на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на этой неделе, где президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью в среду и призовет расширить военную и политическую поддержу. В четверг в Вашингтоне он также продемонстрирует президенту Байдену “план победы”, после чего обнародует его публично.

Ни Украина, ни Россия, подчеркнул Павел, не могут рассчитывать на достижение максималистских целей. Для Украины это возвращение всех территорий, захваченных Москвой с 2014 года, включая Крым. Для России это требование, чтобы Украина официально уступила земли, на которые претендует Москва, включая четыре области, лишь частично контролируемые российскими войсками.

“Если говорить о поражении Украины или России, то этого просто не произойдет, — заявил Павел из своего кабинета в Пражском Граде на прошлой неделе. — Поэтому итог будет где-то посередине”.

Зеленский поначалу исключил прямые переговоры с Россией, однако смягчил свою позицию летом, предположив, что они могут начаться в ноябре. При этом он не отступил от требований, чтобы Россия покинула всю украинскую территорию.

В июльском интервью французской прессе Зеленский признался, что сдача территорий — это “очень, очень сложный вопрос”.

Опросы общественного мнения, проведенные Киевским международным институтом социологии с начала боевых действий, показывают заметный рост – по сравнению с прошлым годом – доли украинцев, готовых смириться с территориальными уступками.

В мае этого года этот показатель вырос до 32% с примерно 8-10% в первый год конфликта. Однако большинство украинцев сдачи территорий по-прежнему противятся.

Павел отметил, что есть “ряд примеров” территорий, которые были временно удерживаемы Москвой. Он не назвал их конкретно, но эксперты в Восточной Европе часто приводили в пример советскую оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы как возможную участь Украины, если Киев не восстановит свои границы. После полувековой оккупации прибалтийские страны восстановили свою независимость с крахом коммунизма в 1991 году.

После опроса общественного мнения на Украине и в 14 других странах, Европейский совет по международным отношениям констатировал “глубокую пропасть между украинским и европейским общественным мнением о том, чем закончится конфликт”. “Украинцы хотят оружия, чтобы победить, тогда как большинство европейцев отправляют его, надеясь, что это поможет прийти к приемлемому урегулированию”, — заключил совет.

Выступая перед украинскими журналистами в субботу, Зеленский заявил, что западные партнеры призвали Украину начать переговоры.

“Все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии, заявили, что Россия должна присутствовать на переговорах по урегулированию, запланированных на ноябрь, — заявил он. — Невозможно положить конец конфликту без одной из его сторон”.

Чехия, наряду с Польшей и странами Прибалтики, зарекомендовала себя самой стойкой сторонницей Украины, но даже в ней нарастает общественное давление с требованием ограничить помощь и подтолкнуть Украину к соглашению с Россией.

Согласно летнему опросу общественного мнения, почти две трети чехов поддержали бы скорейшее прекращение конфликта на Украине — даже при условии, что часть территории останется под контролем Москвы.

Более ранний опрос показал, что 54% чехов против отправки оружия в рамках “флагманской” Чешской инициативы по боеприпасам. В рамках программы, которой руководит министерство обороны Чехии, и которая финансируется Германией и другими странами Европейского союза, Украина получила сотни тысяч артиллерийских снарядов, закупленных у производителей в Турции и других странах.

Павел назвал “бессмысленными” настойчивые призывы популистских лидеров, включая давнего критика военной помощи Орбана, к Украине поскорее запросить мира и не растрачивать ресурсы, которые лучше было бы направить на внутренние нужды Европы.

Но, по его словам, украинцы должны “реально оценивать поддержку, которую они могут получить” от правительств, от которых общественность требует сократить помощь против России.

“Проблема в популизме, — объяснил Павел. — Легко сказать: “Давайте просто-напросто прекратим поставлять Украине оружие и боеприпасы, и мир настанет сам собой”.

“Как человек с некоторым опытом в сфере обороны и безопасности, а также со знанием России, я знаю, что мир не наступит из-за одного лишь заявления Украины о том, что она прекратит воевать, — добавил он. — Россия не прекратит военные действия”.

Орбан неоднократно осуждал своих союзников по НАТО как подстрекателей, призывал свернуть военную помощь Украине и пытался заручиться поддержкой своей нечетко сформулированной “политики мира”. Павел назвал его “воплощением европейского популизма”.

К вящему неудовольствию коллег из ЕС в июле Орбан отправился в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным в рамках, как он выразился “миротворческой миссии”, куда также вошли визиты в Киев и Пекин. Таким образом европейский лидер впервые посетил Россию и нанес официальный визит Путину с начала российской спецоперации.

Но даже усилия Орбана не убедили Путина отказаться от требований, чтобы Украина вывела войска из четырех областей, которые Москва уже объявила частью России, и пообещала не вступать в НАТО. Однако позицию Орбана поддержали другие скептики по украинскому вопросу, в частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также пророссийские политики как с крайне левого, так и крайне правого фланга по всей Европе.

“Постоянно твердить, что все остальные хотят войны, а я один хочу мира, — значит, стремиться выглядеть лучше других, — заключил Павел, — Увы, большинство людей не понимают, что такое предложение в принципе нереально”.