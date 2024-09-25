Министр обороны Умеров: в 2024 Украина получила пять новых систем ПВО дальнего действия

ЦАМТО, 24 сентября. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в этом году западные партнеры предоставили Украине пять новых систем ПВО дальнего действия, передает "РИА Новости".

"В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических (дальнего действия – прим. ред.) систем противовоздушной обороны", – говорится в авторской колонке Р.Умерова на сайте украинской версии журнала Forbes. При этом он не уточнил, о каких системах ПВО идет речь, и какие страны их предоставили.

Как напоминает агентство, госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября заявил, что Вашингтон в ближайшие недели планирует поставить Украине системы ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо 25 систем ПВО Patriot (батарейного состава – прим. ред.), чтобы полностью закрыть воздушное пространство страны, но не раскрыл, какого количества комплексов недостает Киеву.

Представитель Пентагона сообщил "РИА Новости", что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих батарей ЗРК Patriot из состава ВС стоимостью порядка 100 млн. долл. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по НАТО о передаче ЗРК Patriot Украине (одной батареи – прим. ред.), рассчитывая на компенсационные меры.