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В Европе всё чаще стали говорить о необходимости завершения конфликта на Украине даже с потерей части территории, против чего активно выступает Зеленский. Но ему придется это принять. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Европа уже устала от Украины и постоянно чего-то требующего Зеленского, заговорив о необходимости завершения конфликта путем переговоров с Россией. При этом допускается, что часть территорий, контролируемых российскими войсками, так и останутся под контролем Москвы, естественно, «временно». Сейчас к этой мысли пытаются подвести украинские власти, выступающие против каких-либо уступок России. Но здесь нужно быть реалистами, другого варианта нет, как и единства Европы.

Украине придется реалистично оценивать свои перспективы возвращения территорий, оккупированных Россией. Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

— заявил чешский лидер, добавив, что «временно» может растянуться на многие годы.

Между тем многие европейские политики сомневаются, что Зеленский пойдет на диалог с Россией, да еще и с потерей части территории. У него сейчас другая задача, он будет пытаться убедить США в лице Байдена бросить все силы на укрепление Украины. В Киеве надеются, что в Вашингтоне утвердят все пункты «плана победы», что в конечном итоге должно привести к поражению России.