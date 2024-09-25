Истребитель 5-го поколения – показатель статуса страны и подтверждение заявки на региональное и мировое лидерство

ЦАМТО, 24 сентября. Без истребителей пятого поколения в боевом парке национальных ВВС государства с претензиями на региональное и мировое лидерство не соответствуют искомому статусу.

Первой страной, принявшей на вооружение авиатехнику пятого поколения, стали США (2005 г.). За ними последовали КНР (2017 г.) и Российская Федерация (2020 г.). Речь идет, соответственно, об истребителях F-22A Raptor, J-20 и Су-57. Это машины тяжелого класса (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн) предназначенные, в первую очередь, для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. Таким образом, все три указанные державы создали собственные истребители пятого поколения, тем самым подтвердив статус мировых лидеров в области военной авиации.

Попытки создать собственный самолет близкого к пятому поколению технического уровня предпринимают также Южная Корея, Япония и Турция, где дело дошло до летных прототипов, однако серийное производство еще не налажено. Похожие проекты других стран не продвинулись дальше концептов и макетирования.

Если рассматривать боевые самолеты пятого поколения с позиции способности вести воздушный бой с истребителями противника, то, по сути, единственным подходящим американским типом выступает F-22A Raptor. Показательно, что Вашингтон не стал поставлять его союзникам. В частности, была отклонена соответствующая просьба Японии.

Вместо этого страны Запада получили от США самолеты семейства F-35A/B созданные по программе Joint Strike Fighter (JSF), поставки начались летом 2015 года. Эту машину тоже порой относят к пятому поколению истребителей, однако высказывается ряд соображений о неполном соответствии предъявляемым параметрам.

Joint Strike Fighter

По информации американской стороны, F-35 не в состоянии, из-за вскрывшихся в ходе эксплуатации проблем с обшивкой планера, длительно выполнять сверхзвуковой крейсерский полет. Силовая установка из одного двигателя Pratt&Whitney F-135 разгоняет машину до двух скоростей звука, однако при этом самолет не теряет свойства малозаметности, а его планер подвергается ускоренному износу.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал программу F-35 "провальной". В аналогичном ключе высказывались и другие политики и военачальники, включая 45-го президента США Дональда Трампа. В этом их поддерживает широкий круг экспертов, включая американских. Они утверждают, что, несмотря на огромные затраченные средства и постановку массового производства, разработчикам не удалось получить первоначально заявленные характеристики.

Ради объективности следует заметить, что пополнение серийными самолетами F-35А дало ВВС США некое новое качество, усилив их потенциал. Но такое стало возможным потому, что этот новый тип самолета дополнил существующий парк F-22A. Он взял на себя, главным образом, ударные функции, чем оправдал название программы – "совместный ударный истребитель" (Joint Strike Fighter). Вместе с тем, появление F-35A закрепило за F-22A имидж "самолета-белоручки", специализированного на выполнении перехватов и ведении воздушных боев.

Похожая ситуация наблюдается и в Военно-морских силах США. В составе авиагруппы авианосцев палубные F-35C лишь дополнили основной истребитель F-18E/F Super Hornet четвертого поколения.

Самолеты F-35A получили ВВС Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Японии (еще 10 – на очереди), а F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки ВМС Великобритании и Италии.

Приобретя F-35A, государства-импортеры, конечно, укрепили парк своей военной авиации. Но, вместе с тем, стали еще более зависимы от США, поскольку без американцев боевое применение этих машин невозможно. Полетные задания утверждаются единым центром в Северной Америке, а обновление программного обеспечения доступно лишь с одобрения Вашингтона.

Единственным исключением из общего правила стал Израиль. Используя "близкие отношения" с военно-политическим руководством США, его лидерам удалось выговорить "особый статус", благодаря чему появился эксклюзивный F-35I Adir с альтернативной системой управления оружием, допускающим применение израильских средств поражения и самостоятельное планирование боевой работы.

Покупка F-35 странами третьего мира, желающими проводить независимую внешнюю политику, не принесет желаемого ими повышения собственного статуса в регионе, а лишь усилит зависимость от Вашингтона.

Новые авиационные державы

Большой резонанс в мире вызвал скандал с исключением Турции из программы JSF в наказание за покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Это произошло вскоре после объявления в 2017 году о заключении соответствующего соглашения с Москвой. И не стало для Анкары трагедией, к тому времени осознавшей, что покупка истребителей F-35A не позволяет достичь поставленных целей и станет помехой проведению независимой внешней политики.

Исключение из программы JSF лишь укрепило турецкое руководство в необходимости ускоренной реализации программы "национальный боевой самолет" (Milli Muharip Uзak), инициированной в 2010-2011 годах.

Создаваемый по данной программе самолет получил собственное название Kaan. Понимая, что недостаток опыта не позволяет построить Kaan собственными силами, турки постарались сконфигурировать его так, чтобы по критическим компонентам имелись альтернативные иностранные поставщики. В частности, они предпочли силовую установку из двух двигателей: на первом этапе это американские F-110-GE-129 (используются на самолетах F-15E и F-16C). На втором – новый мотор, который будет разработан по соглашению с британской компанией Rolls-Royce на базе существующего EJ200 (используется на самолете EF-2000 Typhoon). Не исключается и привлечение российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) со своим продуктом, о чем переговоры велись пять лет назад.

Первый полет прототипа Kaan состоялся 21 февраля 2024 года. А первой из стран Азии национальный боевой самолет пятого поколения подняла в воздух Япония. Опытный экземпляр X-2 Shinshin с экспериментальными двигателями XF-5 взлетел весной 2016 года. Однако вместо выделения средств на доведение машины, японское правительство закупило американские F-35A, а фирме Mitsubishi выдало контракт на разработку истребителя F-3 следующего (шестого) поколения. Его предполагается оснастить двигателями XF-9, опытные образцы которых проходят стендовые испытания.

Южная Корея ведет собственный проект истребителя пятого поколения. Построенный самолет KF-21 Boramae впервые отправился в полет 19 июля 2021 года. К настоящему времени построено и облетано шесть летных прототипов. Корейцы решили сократить время подготовки к серии путем отказа от двигателей собственной разработки в пользу серийных американских F-414.

Индийские национальные проекты

Подобные американские моторы выбраны Индией. Серийные поставки идут из США для комплектации легких боевых самолетов собственной разработки LCA Tejas. Помимо того, F-414 планируется использовать на перспективных истребителях Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) и Twin Engine Deck Based Fighter (TEDBF).

По параметрам, AMCA и TEDBF близки: вес пустого самолета оценивается в 12 и 14 тонн, максимальный взлетная масса – 25 и 26 тонн, соответственно. По фюзеляжу (17 м) второй на полметра короче, зато имеет на полметра больше размах крыла (11,6 м). Разница по весу конструкции объясняется большим (40%) процентом композитов в планере AMCA. Очевидно, что параллельная разработка сразу двух типов новых истребителей сходной размерности лишь распыляет ресурсы.

Программа AMCA ведется с 2010 года как одноместного боевого самолета пятого поколения с перспективой внедрения элементов шестого поколения. Он призван прийти на замену тяжелому многоцелевому истребителю Су-30МКИ, составляющего основу парка ВВС Индии. Первый полет запланирован на 2028 год, массовое производство – на 2035-й.

Об истребителе TEDBF впервые заявили в 2021 году как о замене МиГ-29К/КУБ в составе авиагрупп авианосцев Vikramaditya, Vikrant и Vishal. Статус программы неясен ввиду возобновления программы LCA-Navy с новыми полетами прототипа с авианосцев.

Поскольку потребность в новых истребителях у ВВС Индии гораздо больше, чем у флота, разработчики TEDBF предлагают сухопутный вариант Omni-Role Combat Aircraft (ORCA).

При этом не констатируется принадлежность базовой машины к пятому поколению, а общий вид сильно напоминает французский Rafale. К тому же, индийцы вошли в соглашение с французами по совместной разработке нового мотора "с использованием технологий Kaveri" – национального двигателя, разработка которого ведется с 1986 года но до сих пор не запущенного в серию.

Очевидно, что без разработанной собственной промышленностью силовой установки новым авиационным державам не получится создать полноценный национальный истребитель. Доступные для Турции и Индии американские (F110) и европейские (EJ200, M88) моторы относятся к прошлому (четвертому) поколению с соответствующим уровнем параметров. Их использование представляется вынужденным решением и, помимо иностранной зависимости, не дает турецким и индийским самолетостроителям возможность довести характеристики своих машин до уровня, продемонстрированного разработчиками из США, КНР и России.

Fifth Generation Fighter Aircraft

В 2007 году Москва и Дели стали искать пути объединения усилий по истребителю пятого поколения на основе разработки ОКБ имени П.О. Сухого, – теме Т-50. Начиная с 2010 года, двумя сторонами подписывались различные соглашения, формировались совместные рабочие группы переговорщиков, проектировщиков и т.п. Совместный проект получил обозначение Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA).

Согласно первоначальной задумке, FGFA представлялся двухместным исполнением базового одноместного Т-50, с закупкой серийных машин военными ведомствами Индии и России. С учетом поставок на экспорт, рынок сбыта оценивался от 600 до 1000 единиц.

Исходно, двухместный самолет был требованием командования ВВС Индии, считавшего, что один летчик не справится с расширенным спектром боевых задач. Поэтому ему в помощь давали оператора управления оружием, как на Су-30МКИ.

Помимо этого, двухместный вариант мог быть использован для подготовки летчиков одноместных истребителей. Соответственно, FGFA оснащался иной системой управления оружием, способной обеспечить применение средств поражения индийской разработки. Всего при создании FGFA в конструкцию базового самолета планировалось внести более 40 изменений.

Совместная работа по FGFA прервалась в 2018-2019 годах, причем представителями сторон делались "разновекторые" заявления. Индийская сторона предпочла продвижение собственных проектов Tejas и AMCA закупке одноместных российских истребителей и совместной разработке/производству их двухместной версии.

Индийские СМИ критиковали Т-50 за повышенную, по сравнению с американскими F-22A и F-35A, радиолокационную заметность. Высказывали недовольство соотношением финансирования и долевого участия Индии в проектировании и серийном производстве FGFA. Помимо того, критиковался выбор российского военного ведомства на преимущественную закупку истребителей Су-35С четвертого поколения в ущерб, как то казалось индийским журналистам, программе Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Согласно последней, для ВКС России велась разработка Су-57 – такое официальное название было присвоено самолету Т-50 прошедшему испытания и принятому на вооружение.

В 2019 году Минобороны РФ заказало 76 серийных Су-57 с поставками в течение следующих восьми лет. Казалось, что столь крупный заказ развеет сомнения насчет будущего программы. Дальнейшие события показали, однако, некоторое охлаждение интереса Индии к совместным программам с Россией. Вместо этого, индийская сторона пошла на прямые закупки французских истребителей четверного поколения Rafale и другой западной техники. Если бы тогда в Дели было принято решение на активизацию работ по FGFA, то в настоящее время ВВС Индии вполне могли бы обладать некоторым количеством истребителей пятого поколения. И самое главное – четко обозначенной перспективой дальнейшего развития индийской боевой авиации и индийской промышленности на путях перехода к следующему поколению военной техники.

Китайский парк

История китайской авиации в ХХI веке дает пример, каких высот может достичь страна, если она придерживается выбранным принципам, проводит независимую внешнюю политику и настойчиво вкладывает ресурсы в развитие передовых технологий.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сегодня обладает самым крупным в мире парком тяжелых истребителей пятого поколения. Согласно западным источникам, построено более трехсот J-20, тогда как у ВВС США сохранилось менее 180 F-22A из 195 выпущенных, включая прототипы.

Первый полет J-20 состоялся в начале 2011 года, публичный показ – в 2016 году. Следующим летом начались поставки ВВС НОАК, а еще через год сформирована первая авиабригада на новом типе истребителя.

На первом этапе использовались российские двигатели АЛ-31Ф, затем – китайские WS-10C, а с недавних пор – более мощные WS-15, внедрено управление вектором тяги.

Поскольку проектирование J-20 началось на пятнадцать лет позже, по аэродинамике, совершенству ряда систем и вооружению он получился лучше, чем F-22A. Например, эта машина имеет электронно-оптическую систему с распределенной апертурой, обеспечивающей круговой обзор воздушного пространства, причем информация об обнаруженных целях предоставляется летчику после обобщения с радиолокационными данными. Тем самым ситуационная осведомленность у пилота J-20 выше, чем у F-22A.

Помимо малой и средней дальности как у F-22A, китайский истребитель пятого поколения J-20 также может нести ракеты большой дальности PL-15 или PL-16, четыре или шесть соответственно, во внутреннем отсеке вооружения, расположенном в центральной части фюзеляжа. Экспортный вариант PL-15E имеет дальность 145 км, а основной вариант, оценочно, до 300 км. В то время как самая дальняя (AIM-120D) ракета из арсенала F-22A – не более 160 км.

Недавно США объявили о разработке AIM-260 JATM с началом поставок в 2026 году, но F-22A ее вряд ли получит. Летом 2024 года американские военные предложили Конгрессу снять F-22A c эксплуатации ввиду морального и физического старения, высокой стоимости в эксплуатации (полетный час стоит 44300 долларов, обслуживание – 30 человеко-часов на один час полета), больших затрат на поддержание технического состояния и безопасности полетов.

Боевое применение

Помимо ВВС НОАК, серийные ракеты "воздух-воздух" большой дальности стрельбы имеются только у ВКС России. Изделия Р-37М, носителями которых выступают МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57, применялись в зоне специальной военной операции (СВО), растет счет сбитых ими летательных аппаратов вооруженных сил Украины.

В ходе спецоперации, наряду с указанными выше типами, российскими ВКС также применяются новейшие ракеты средней (PBB-СД) и малой (РВВ-МД) дальности. Благодаря СВО, Россией накоплен обширный опыт боевого применения современных авиационных комплексов против высокотехнологичного противника, который отсутствует у других мировых держав.

Так, за двадцать лет службы самолетам F-22A удалось одержать лишь одну "победу" – над китайским метеорологическим аэростатом, в 2023 году сбитым после пролета над территорией США.

Выше отмечалось, что F-22A, J-20 и Су-57 представляют машины тяжелого класса, предназначенные, в первую очередь, для уничтожения авиации противника в воздухе. Отсутствие практической возможности по привлечению F-22A к операциям по завоеванию превосходства в воздухе (для чего самолет разрабатывался) вынудило американских военных пойти на меры, позволяющие хоть как-то использовать данную машину в локальных конфликтах. Боевое применение F-22A в Сирии и в Афганистане свелось к малому числу ударов по наземным целям. Ради этого в состав вооружения, ранее ограниченного ракетами "воздух-воздух" AIM-120 и AIM-9, были срочным порядком включены авиабомбы GBU-39 и JDAM, калибра 110 и 450 кг соответственно.

По реальным целям в Сирии наносил удары и российский Су-57. При этом он продемонстрировал свойства малозаметности: о его боевых вылетах в Сирии стало известно только после возвращения данной машины в Россию. Факт боевого применения Су-57 на Ближнем Востоке был официально подтвержден Министерством обороны РФ.

Насколько известно, Су-57 нанес ряд высокоточных ударов новейшими средствами поражения по хорошо защищенным объектам незаконных вооруженных формирований.

С учетом боевого применения в Сирии и на Украине, Су-57 представляет самый испытанный в реальной обстановке вооруженного противостояния самолет пятого поколения. Это признается на Западе, несмотря на почти полное отсутствие информации от официальных российских источников по статистике и конкретике боевой работы Су-57 в зоне СВО.

В 2022 году появилась первая информация, что российский истребитель пятого поколения привлекается к боевым действиям на Украине. Позднее представители государственной корпорации Ростех сообщили, что Су-57 проходит доработку с учетом полученного боевого опыта. В последнее время военные корреспонденты все чаще сообщают о новых случаях применения Су-57, когда российская авиация наносит массированные удары по расположению вражеских войск и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Это неудивительно, принимая во внимание продолжающиеся поставки новых машин с линии сборки на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В случае необходимости, ВКС РФ в состоянии сформировать авиаполк целиком на Су-57. Согласно ранее обнародованным планам, в 2027 году парк российских ВКС будет насчитывать 76 таких истребителей, что достаточно для укомплектования трех авиаполков.

Отмечается, что конструктивные особенности Су-57 определяют его гибкость при решении самых разнообразных задач, он эффективно дополняет фронтовые бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35.

Минобороны РФ также опубликовало кадры совместных полетов Су-57 и БПЛА тяжелого класса С-70 "Охотник". Предполагается, что такая пара будет использоваться согласно концепции loyal wingman ("верный ведомый").

Как истребитель Су-57, так и его "верный ведомый" могут применять различные средства поражения, включая противорадиолокационные ракеты (Х-31ПМ и др.) против широкого ряда вражеских систем ПВО, как старых советских, так и новейших западных, переданных ВСУ. В качестве средств поражения наземных целей, данная пара может использовать обновленный вариант Х-59МК2 меньшей длины и массы с квадратным в сечении корпусом, приспособленный для размещения во внутреннем отсеке летательного аппарата.

По схожей схеме скомпонована новейшая ударная ракета Х-69. Выступая в роли носителя подобного оружия, малозаметный истребитель пятого поколения может наносить неожиданные удары по хорошо защищенным объектам, тем самым повышая эффективность действия фронтовой авиации против высокотехнологичного противника.

Перспективным направлением считается использование Су-57 в составе группы летательных аппаратов – пилотируемых и беспилотных разных типов и размеров.

Юбилейная информация

По случаю 85-летия конструкторского бюро имени П.О.Сухого, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила 29 июля с.г., что возможности Су-57 наращиваются с целью расширения его роли в продолжающихся боевых действиях в зоне специальной военной операции. "Новейший истребитель пятого поколения Су-57 применяется для решения наиболее сложных задач. Он способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО", – говорится в официальных материалах.

В ОАК отметили, что Су-57 входит в "центральное боевое звено" спецоперации наравне с Су-34 и Су-35.

Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан сказал: "Конечно, Су-57 – лучший самолет на сегодняшний день, хотя есть великолепные Су-30 и Су-35. Но такова диалектика времени: каждая последующая машина должна, конечно, быть лучше, лучше и лучше. Это не шаг в сторону; это шаг вперед, и, следовательно, так будет лучше".

Су-57 стал первым самолетом в России, разработанным с применением технологий малозаметности, что значительно снизило дальность его обнаружения средствами радиолокации противника. Он оснащен новейшей цифровой системой управления полетом и обладает качествами сверхманевренности благодаря сочетанию удачной аэродинамической компоновки и силовой установки с отклоняемым вектором тяги.

Конструкторы используют эти качества при разработке алгоритмов боевой работы самолета в условиях противодействия ПВО противника.

Истребитель оснащен инфракрасными датчиками, системами радиоэлектронной борьбы и оптико-электронными прицельными комплексами, что делает его важной платформой не только для ударных миссий, но и обеспечения противовоздушной обороны. Достижения по линии искусственного интеллекта, внедренные в систему управления Су-57, помогают летчику в сложных ситуациях. Станция оптико-электронного подавления инфракрасных головок самонаведения ракет защищает его от вражеских атак, а также осуществляет сканирование окружающего пространства на предмет обнаружения летательных аппаратов противника.

Дальнейшее совершенствование Су-57 также идет и по линии силовой установки. На место двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 приходит более современное "Изделие 30" (АЛ-51Ф). За счет сниженного расхода топлива вырастет дальность полета (без дозаправки, оценочно, 5 тыс. км). Самолет будет быстрее разгоняться, обладать лучшей скороподъемностью и меньшей заметностью. Увеличится скорость на супер крейсерском режиме полета.

Согласно сообщениям информационного агентства ТАСС, двигатель второго этапа завершил испытания, им будут комплектоваться серийные Су-57, запланированные к сдаче в 2024 году. Собеседник агентства сообщил, что в 2023 году заказчику передано десять самолетов с двигателями первого этапа. Согласно сообщениям других СМИ, производство вскоре достигнет двадцати Су-57 ежегодно, со временем – до тридцати.

По случаю 90-летия завода в Комсомольске-на-Амуре, где выпускаются Су-35 и Су-57, ОАК поделилась информацией о расширении производственных площадей предприятия. "В эксплуатацию будет введен ангар для отработки систем и наземных испытаний Су-57", – отмечается в сообщении. Введены в строй корпуса отработки топливной системы, также завершена первая очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

Директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Пекарш заявил следующее: "Наша задача – как можно быстрее ввести этот корпус в строй, поскольку следующим этапом планируется реконструкция уже существующего ангара по отработке систем самолетов. Также планируется дальнейшее расширение мощностей предприятия. При поддержке государства будет построена третья очередь гальванического производства и начнется крупная реконструкция других мощностей предприятия". Он добавил, что новые промышленные мощности в Комсомольске-на-Амуре позволят сделать процесс выпуска необходимого количества самолетов более технологичным и эффективным.

Заключение

Современная геополитическая обстановка характеризуется резким охлаждением отношений Восток – Запад, что ставит мир на грань уже не холодной, а горячей войны. Развивающимся странам все труднее оставаться в стороне: руководство США и НАТО требует от них соблюдения ужесточающегося режима санкций в отношении Москвы, Пекина, Тегерана и других столиц, из которых исходят инициативы мирового развития, отличные от навязываемых коллективным Западом. Все больше стран хотят отстоять суверенитет и исторические ценности путем наращивания мощи национальных вооруженных сил. Так, чтобы в случае необходимости они дали отпор агрессивным действиям извне. Некоторые пытаются нарастить военный потенциал путем покупки американского и европейского оружия, что лишь увеличивает их зависимость от Запада. Другие расширяют всестороннее взаимодействие с Пекином, покупая у него технику и вооружения, доступные в кредит на выгодных условиях.

Те же, кто длительное время поддерживал сотрудничество с Москвой, знают, что она выстраивает отношения на взаимовыгодных условиях. Российское оружие продается дешевле западного, но зачастую превосходит его по характеристикам, долговечности и ремонтопригодности. Все это вполне относится и к Су-57Э – экспортному варианту базовой машины, в 2020 году принятой на вооружение ВКС РФ. Сегодня данный тип самолета – единственный из всех доступных к покупке боевых машин пятого поколения, прошедших проверку в ходе боевых действий против высокотехнологичного противника. Су-57 обладает большим потенциалом для дальнейшего совершенствования по линии бортовых систем, средств обнаружения и поражения и другим позициям, что создает хорошие предпосылки для реализации на глобальном рынке сбыта авиационной техники.

Экспертный доклад подготовил Владимир Карнозов.