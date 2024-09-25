Недооценка России — это проигрышная стратегия (The Washington Post, США)

WP: Запад проиграет, если будет считать Россию слабой

Россия по-прежнему могущественная держава, пишет WP. Западу не следует уповать на то, что ее вооруженные силы истощены. Поэтому ему следует сформулировать долговременную силовую стратегию, чтобы "удержать ее от дальнейших агрессивных действий на Украине и в других местах", – считает автор.

Ли Хокстадер (Lee Hockstader)

На борту натовского патрульного самолета, летевшего на прошлой неделе над Норвежским морем, всего два человека были такого же возраста, как и сам модифицированный "Боинг-707". Эта машина, которой 45 лет, была напичкана электроникой и приборами слежения, а ее фюзеляж был увенчан огромным куполом РЛС.

Но молодой экипаж этого громоздкого самолета под названием АВАКС (аббревиатура расшифровывается как система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) был настороже, следя за многолетней угрозой — российским Северным флотом, который проводил маневры вблизи берегов Исландии в рамках проходивших по всему миру масштабных военно-морских учений.

В этих учениях, получивших название "Океан-2024", участвовали примерно 400 российских боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, которые действовали в водах северной Атлантики, в Тихом океане, в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, а также 90 000 человек личного состава, о чем сообщило российское Министерство обороны. В них также принимали участие китайские корабли.

Даже если Россия завысила цифры, эти учения все равно стали весьма убедительным силовым напоминанием о том, что Москва по-прежнему в состоянии и готова демонстрировать свою силу и мощь по всему миру.

Многие забывают этот отрезвляющий факт на фоне усиления китайской угрозы и разворота Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона. И зря, потому что было бы ошибкой недооценивать решимость Кремля бросить вызов мировому порядку под руководством США, а также стойкость и выносливость российской армии на Украине.

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Но хотя Россия — это порочное, реакционное и нигилистическое государство, она все равно остается могущественной силой. Поскольку Запад имеет обыкновение неверно истолковывать стойкость Москвы, ему стоить оценить ту угрозу, которую она создает далеко за пределами украинских границ.

В последние месяцы появилось множество напоминаний об этой угрозе. По словам натовского пресс-секретаря, во время патрульных полетов самолетов АВАКС над Норвежским морем к востоку от Исландии на прошлой неделе они почти каждый раз обнаруживали российские корабли, предположительно участвовавшие в учениях "Океан-2024".

Во время моего полета на борту такого самолета майор французских ВВС, осуществлявший тактическое руководство, сказал мне: "Мы не привыкли часто встречать российские военные корабли. Теперь мы знаем, что они там".

Это наблюдение получило подтверждение в недавней аналитической работе, которую подготовили для британского Королевского института международных отношений Чатем-Хаус военные специалисты, изучившие планы Москвы по укреплению своих вооруженных сил, которые сегодня получают аж треть из общего объема российских государственных расходов.

Сегодня много говорят о впечатляющих успехах Украины, которая потопила или нанесла ущерб части путинского Черноморского флота. Однако авторы исследования для Чатем-Хауса говорят, что уничтоженные и выведенные из строя корабли были очень старые и малопригодные. Они сделали вывод, что океанские боевые возможности российского ВМФ ничуть не ослаблены, а Москва сохранила "в целости и сохранности свой потенциал для глобального проецирования силы".

Чтобы наглядно продемонстрировать эти возможности, три российских боевых корабля и одна подводная лодка в июне пришли на Кубу и находились на рейде Гаваны несколько дней. Никакой угрозы для США они не представляли. В отличие от других кораблей и субмарин из российского арсенала, эти не были оснащены ядерным оружием. Но у них на борту имелись гиперзвуковые высокоточные ракеты, имеющие дальность пуска несколько сотен километров.

Стоит также вспомнить, что бряцание ядерным оружием, чем занимается Путин, это не просто риторика. Путин с большим успехом запугал западных лидеров, которые замедлили поставки оружия на Украину, но этим не ограничился. По его приказу российские войска в мае месяце отработали вопросы подготовки к пуску тактических ракет в ядерном оснащении.

Никто не говорит о том, что Путин намерен развязать ядерную войну, или что он верит в способность российского ВМФ потягаться с военно-морскими силами США. Но чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем больше Запад должен верить в основополагающее предположение Путина о том, что Москва в состоянии продержаться дольше Вашингтона и его союзников благодаря превосходящей численности российских войск и огромным запасам ресурсов, а также в силу того, что она заставляет Запад нервничать своими угрозами эскалации.

Стратегия Путина кажется все более разумной, поскольку степень общественной поддержки Украины в США и некоторых странах Европы идет на спад. Эти страны уже мало верят в то, что Россию можно победить на поле боя, или что ее экономика рухнет под тяжестью международных санкций.

Иллюзорное мнение о России как о бумажном тигре дискредитировано прошлогодним провалом украинского контрнаступления. А Путин еще больше развенчал эти взгляды, подавив в прошлом году попытку мятежа и одержав серию военных побед.

Безусловно, вторжение в российскую Курскую область этим летом стало пропагандистским триумфом для Украины. Но Киев захватил лишь 0,006% российской территории. А российская армия взяла под свой контроль почти 20% украинских земель — и это несмотря на колоссальную помощь западных и прочих стран в размере 200 миллиардов долларов.

Запад прав, помогая Киеву сохранить свою независимость. Теперь он должен сформулировать долговременную силовую стратегию, чтобы удержать Россию от дальнейших агрессивных действий на Украине и в других местах. При этом ему не следует мечтательно думать о том, что силы у России на исходе.

Ли Хокстадер — обозреватель "Вашиннгтон пост". С 2023 года живет и работает в Париже. Ранее был членом редакционной коллегии, национальным и зарубежным корреспондентом газеты, а также работал местным репортером.

Комментарии читателей

MyTwoBitz

"Сохраняющаяся уже третий год патовая ситуация стала стратегическим бедствием для Москвы".

Конечно, Ли Хокстадер считает необходимым повторять этот пропагандистский штамп. Но никакой патовой ситуации в российско-украинском конфликте нет. Россия побеждает, и иногда есть смысл признать очевидное: стратегическая победа Российской Федерации не сделает ее слабее, а стратегическое поражение НАТО не сделает альянс сильнее.

AdamSmith2

Да, если новым президентом станет Камала, ждите очередную нескончаемую войну, ну, пока у Украины не закончатся солдаты. А если победит Трамп, война закончится еще до Рождества. Полагаю, люди не знают, что в этом вооруженном конфликте 1,1 миллион человек погибли или получили ранения. Может, вы знаете, что Россия продавала газ Китаю еще до начала военных действий. Да, подрыв "Северного потока" стал ударом для России, но она была к этому готова. Абсурдно то, что Байден отменил санкции Трампа против "Северного потока - 2" в первый день своего президентства. Зачем он это сделал? Это была глупая ошибка, но Байден во всем ошибается на протяжении 40 лет!

AdamSmith2

Если Харрис победит на выборах, демократы продолжат свой нынешний курс, и это может привести к лишению США статуса мирового лидера. Со временем Украина истечет кровью, если США и/или другие члены НАТО не направят туда войска. Но тогда начнется третья мировая война. Это станет страшной катастрофой для положения США в мире, особенно после афганского бедствия. Американский доллар как мировая резервная валюта теряет свои позиции, раньше в долларах хранили 72% мировых валютных резервов, а сегодня около 57%. С учетом американского долга крах доллара США — это лишь вопрос времени. На мой взгляд, политика экономической холодной войны, которую проводил Рейган по принципу "если мы побеждаем, они проигрывают", и которая содействовала краху советской империи сегодня повторяется, но наоборот.

LI_Carlos

Влажные мечты НАТО о развале России потерпели крах. Любой умный лидер в такой ситуации начал бы переговоры о прочном мире на Украине и прекратил расширение НАТО в восточном направлении.