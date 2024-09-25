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Интерфакс-АВН

США не согласны со стратегией Израиля по Ливану и ищут дипломатическое решение - СМИ

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Дым над приграничной деревней Тайр-Харфа на юге Ливана, подвергшейся израильскому обстрелу 24 июля 2024 года
Дым над приграничной деревней Тайр-Харфа на юге Ливана, подвергшейся израильскому обстрелу 24 июля 2024 года.
Источник изображения: © AFP 2024 KAWNAT HAJU

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - США не считают стратегию Израиля в отношении ливанского движения "Хезболла" эффективной, Госдеп ищет дипломатическое решение конфликта, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника американского внешнеполитического ведомства.

"Я не могу припомнить, по крайней мере за последнее время, периода, когда эскалация или обострение привели бы к фундаментальной деэскалации и глубокой стабилизации ситуации", - заявил чиновник журналистам в понедельник в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, США и их партнеры выдвинули несколько "конкретных идей" по деэскалации ситуации, которые намерены обсудить на этой неделе.

Он не стал уточнять, о каких идеях идет речь, но отметил, что они "отражают продолжающиеся переговоры, которые мы вели с израильским правительством, с правительствами других стран региона и с правительствами-единомышленниками по поводу, в частности, растущей напряженности и эскалации конфликта в Ливане".

Чиновник не сказал, ожидают ли США, что Израиль начнет наземное вторжение в Ливан. Однако подчеркнул, что "важно, чтобы все серьезно относились к приготовлениям Израиля".

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