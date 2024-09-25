Путин поручил до ноября определиться с созданием в Якутии центра применения БПЛА

Доклад по этой теме представит Минобороны России совместно с исполнительными органами республики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны в ближайшие месяцы решить, необходимо ли создание в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 ноября.