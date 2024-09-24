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Молодые специалисты Урала знакомятся с лучшими практиками в области машиностроения - холдинг "Швабе"

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Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова".
Источник изображения: http://www.uomz.ru/

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - На Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова (УОМЗ) прошёл первый образовательный трек региональной конференции "Перспективы машиностроительного комплекса Урала 2024-2025", на которой специалисты обменялись лучшими практиками в области машиностроения, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга "Швабе".

"Наше предприятие активно содействует подготовке специалистов для российской промышленности, используя различные образовательные программы. Главная задача - сократить дефицит квалифицированных кадров. Эта конференция станет дополнительным инструментом для достижения данной цели, поскольку она предлагает разнообразные форматы обучения, которые позволяют участникам полностью погрузиться в процесс и закрепить полученные знания", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных, слова которого приводятся в распространенном в понедельник сообщении.

Он сообщил, что первый трек собрал 60 участников, и это лишь начало. Мероприятия конференции продолжатся до апреля 2025 года. Будет реализован ещё ряд программ, которые затронут все ключевые аспекты работы современного предприятия: цифровые решения, командообразование, финансовое обеспечение и другие.

По информации пресс-службы, в ходе первого образовательного трека молодым специалистам девяти ведущих предприятий машиностроительной отрасли и студентам профильных вузов региона рассказали о тенденциях современного машиностроения, а также о методах повышения производительности и конкурентоспособности продукции в контексте обеспечения технологического суверенитета.

Образовательная программа продолжилась деловой игрой, где участники развивали навыки коммуникации, взаимодействия между командами и стратегического мышления.

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Страны
Россия
Компании
УОМЗ
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