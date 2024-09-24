США отправят дополнительные войска на Ближний Восток - Пентагон

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Американское командование приняло решение усилить контингент США на Ближнем Востоке, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера.

"В понедельник в Пентагоне заявили, что США направляют дополнительные войска на Ближний Восток, в то время как уровень насилия между Израилем и движением "Хезболла" резко вырос, грозя более масштабной региональной войной", - информирует агентство.

Однако Райдер не уточнил, сколько войск США передислоцируют в регион, и каковы будут их задачи.

AP напоминают, что сейчас США держат на Ближнем Востоке порядка 40 тыс. военнослужащих.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. The Times of Israel передавало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.