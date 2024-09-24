На всей трассе «Нева» открыто движение беспилотных грузовиков – Минтранс.

Движение беспилотных грузовиков открыто на всём протяжении трассы М-11 «Нева», сообщается в Telegram-канале Минтранса.

Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года. Протяжённость трассы «Нева» – 669 км.

Беспилотные грузовики курсировали с лета 2022 года, но ранее водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город. Теперь наступил новый этап тестирования – водитель пересел на пассажирское место. Сегодня на маршрут вышли первые четыре беспилотных грузовика.

Всего на маршруте 22 машины. За полтора года они проехали более 3 миллионов км и перевезли свыше 330 тысяч кубометров грузов, сообщил Минтранс.

К концу года беспилотный автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит 93 автомобиля, обещают в министерстве.

Ранее сообщалось, что движение высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 запущено в рамках экспериментального правового режима в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысяч км федеральных дорог.