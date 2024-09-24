Военное сотрудничество России с Сан-Томе и Принсипи открывает для ВМФ РФ новые порты в Атлантике

Источник изображения: topwar.ru
Российское правительство внесет в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве Россит и островного государства Сан-Томе и Принсипи. Депутатам предстоит ратифицировать данный документ, уже одобренный правовой комиссией.
В Госдуму внесен законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве Российской Федерации и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, подписанного в апреле 2024 года. Кроме обмена информацией и сотрудничества в военной сфере, договор предусматривает возможность российским кораблям заходить в порты этого государства для отдыха и заправки. С учетом того, что в настоящее время большинство портов для нас закрыты, возможность остановки в Атлантике не будет лишней. К тому же, принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
- заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Источник изображения: topwar.ru
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Гвинейском заливе Атлантического океана. Расположено в 300 км к западу от побережья Африканского континента. Население примерно чуть меньше 240 тысяч человек. До 1975 года - колония Португалии, поэтому официальный язык португальский.