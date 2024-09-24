Военное сотрудничество России с Сан-Томе и Принсипи открывает для ВМФ РФ новые порты в Атлантике

Источник изображения: topwar.ru

Российское правительство внесет в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве Россит и островного государства Сан-Томе и Принсипи. Депутатам предстоит ратифицировать данный документ, уже одобренный правовой комиссией.

В Госдуму внесен законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве Российской Федерации и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, подписанного в апреле 2024 года. Кроме обмена информацией и сотрудничества в военной сфере, договор предусматривает возможность российским кораблям заходить в порты этого государства для отдыха и заправки. С учетом того, что в настоящее время большинство портов для нас закрыты, возможность остановки в Атлантике не будет лишней. К тому же, принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

С ратификацией соглашения Россия может получить возможность нахождения на определенной базе. Сегодня большое количество портов, куда могли заходить наши корабли для бункеровки, закрыты. Поэтому определенные возможности нахождения дружественных портов значительно облегчают деятельность нашего флота

- заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник изображения: topwar.ru

Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Гвинейском заливе Атлантического океана. Расположено в 300 км к западу от побережья Африканского континента. Население примерно чуть меньше 240 тысяч человек. До 1975 года - колония Португалии, поэтому официальный язык португальский.