Россия примет все необходимые меры для создания контрбалансов, если США оставят свои ракеты на Филиппинах - Рябков

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия встревожена информацией о том, что США могут оставить на Филиппинах на неопределенный срок свои ракеты средней и меньшей дальности, все меры для создания контрбалансов, в том числе в военной сфере, будут приняты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - сказал Рябков, комментируя информацию о том, что США изменили решение о перебазировании с Филиппин ракет средней дальности.

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро Россия будет готова развернуть ракеты в регионе в случае отмены моратория, он добавил: "В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься".

Замминистра подчеркнул, что "жонглирование терминологией и разного рода приемами относительно того, что где размещается на какой основе, что постоянно будет находиться, что завозится под какие-то цели: учения, тренировки, что ротируется, это хорошо известные и апробированные приемы США и их союзников не только в Европе, но и в Азии".

"Поэтому никакого элемента новизны в том, что сейчас муссируется в публичном пространстве, нет, мы всегда исходим в наших оценках и планировании из худших сценариев, потому что добра, позитива от США ждать не приходится. Политики и руководство этой страны нацелены на продолжение безоглядного эскалационного курса, причем это относится не только к взаимоотношениям с Россией, но и к их поведению применительно к Китаю", - добавил высокопоставленный российский дипломат.