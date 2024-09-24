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Военное обозрение

«Оборонка страны находится в агонии»: в румынском издании призывают «оживить» отрасль за счёт работы на нужды ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Румынская компания Patromil надеется благодаря работе на нужды ВСУ возродить производство тротила и наладить выпуск беспилотников в стране.

Местная оборонная промышленность находится в состоянии клинической смерти. Госкомпании финансируются недостаточно, а малый и средний бизнес в этой сфере поддерживается слабо

- говорится в издании Defense Romania.

Как указывается, большинство военных заводов используют морально устаревшие технологии производства и сосредоточены главным образом на выпуске продукции, не соответствующей стандартам НАТО [речь идет об изготовлении изделий по советским проектам, например, местных версий АК или РПГ-7].

По словам автора, для оборонки страны характерны небольшие объемы производства, низкое качество продукции и потеря компетенций.

Так, Fabrica de Pulberi SA из Фэгэраша не занимается производством взрывчатых веществ с 2004 года. Её оборот за 2023 год составил $550 тыс., в то время как у Arsenal Reşiśa в Решице (завод, где ранее производились гаубицы и артиллерийское вооружение) – $70 тыс.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают в Patromil, возродить национальную оборонку можно за счет выполнения заказов для Украины. В компании предлагают построить завод по производству дронов в Текуче и здесь же возвести мощности по изготовлению тротила, необходимого для снарядов.

Спустя более чем 2,5 года после начала войны на Украине наша страна до сих пор не имеет стратегии развития оборонной промышленности. Находящуюся в агонии отрасль можно было бы оживить за счет сотрудничества с Украиной

- указывается в издании.

Будет построен пороховой завод в Виктории, но это исключительно инициатива Евросоюза, который выделил €47 млн на его возведение. Всего же в это предприятие будет вложено €522 млн. 51% акций достанется немецкому концерну Rheinmetall. Как ожидается, завод заработает через 2,5 года после утверждения проекта правительством.

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