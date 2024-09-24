«Оборонка страны находится в агонии»: в румынском издании призывают «оживить» отрасль за счёт работы на нужды ВСУ

Источник изображения: topwar.ru
Румынская компания Patromil надеется благодаря работе на нужды ВСУ возродить производство тротила и наладить выпуск беспилотников в стране.
- говорится в издании Defense Romania.
Как указывается, большинство военных заводов используют морально устаревшие технологии производства и сосредоточены главным образом на выпуске продукции, не соответствующей стандартам НАТО [речь идет об изготовлении изделий по советским проектам, например, местных версий АК или РПГ-7].
По словам автора, для оборонки страны характерны небольшие объемы производства, низкое качество продукции и потеря компетенций.
Так, Fabrica de Pulberi SA из Фэгэраша не занимается производством взрывчатых веществ с 2004 года. Её оборот за 2023 год составил $550 тыс., в то время как у Arsenal Reşiśa в Решице (завод, где ранее производились гаубицы и артиллерийское вооружение) – $70 тыс.
Источник изображения: topwar.ru
Как полагают в Patromil, возродить национальную оборонку можно за счет выполнения заказов для Украины. В компании предлагают построить завод по производству дронов в Текуче и здесь же возвести мощности по изготовлению тротила, необходимого для снарядов.
- указывается в издании.
Будет построен пороховой завод в Виктории, но это исключительно инициатива Евросоюза, который выделил €47 млн на его возведение. Всего же в это предприятие будет вложено €522 млн. 51% акций достанется немецкому концерну Rheinmetall. Как ожидается, завод заработает через 2,5 года после утверждения проекта правительством.