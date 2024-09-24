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ЦАМТО

Болгария намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" на сумму до 114 млн. долл. – DSCA

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FGM-148F Javelin
FGM-148F Javelin.
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

ЦАМТО, 23 сентября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 114 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 20 сентября.

Правительство Болгарии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки до 218 противотанковых ракет FGM-148F "Джавелин" (включая 4 ракеты для испытаний перед поставкой), 107 легких прицельно-пусковых установок LWCLU (Lightweight Command Launch Unit).

Запрос также включает тренажеры для улучшения базовых навыков, полевые тренажеры "Джавелин"; блоки охлаждения батарей; интеграцию и проверку систем (SICO), поддержку в ходе эксплуатации (LCS); интерактивные электронные технические руководства ограниченного пользования по "Джавелин" (IETM); руководства операторов "Джавелин"; инструмент; обучение наводчиков "Джавелин"; обучение технических специалистов по боеприпасам (ATO); обучение обслуживанию "Джавелин"; техническую помощь, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ПТУР позволит повысить оборонительный потенциал Болгарии. При этом ВС Болгарии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрано совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний Lockheed Martin и RTX Corporation.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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