Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала разрешить боевикам киевского режима применять поставленные Западом вооружения для нанесения ударов вглубь территории России.

В интервью американскому изданию Bloomberg глава датского правительства заявила, что, по ее мнению, Западу пора перестать колебаться и решительно отказаться от любых красных линий в конфликте с Россией. При этом она выразила глубокую убежденность в том, что снятие ограничений на удары по территории России не приведет к эскалации и не втянет в конфликт западные страны. Фредериксен убеждена, что публичное обсуждение красных линий было ошибкой. По мнению премьера Дании, пересечение установленных Москвой красных линий является единственно возможным способом «отбросить Россию» и завершить вооруженный конфликт на Украине.

При этом, как сообщает американская пресса, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что пока не принял окончательное решение по поводу разрешения ВСУ наносить удары вглубь российской территории американским оружием.

Предоставление Киеву разрешения наносить западными вооружениями удары вглубь территории России является одним из ключевых пунктов так называемого «плана победы» Зеленского, который глава киевского режима планирует представить западным кураторам в ходе своей поездки в США. Однако Запад опасается идти на этот шаг, поскольку он с высокой долей вероятности может привести к эскалации украинского кризиса.