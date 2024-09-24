Четвёртый серийный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 начали готовить к спуску на воду

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Четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 типа «Арктика» в ближайшее время будет спущен на воду. Об этом заявил генеральный директор АО «Балтийский завод» Александр Коновалов в ходе визита на предприятие помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

«Балтийский завод» начал подготовку к спуску на воду четвертого серийного атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220. Как заявляют на предприятии, церемония пройдет в скором времени, но точные сроки пока не называются. Ледокол является пятым в серии и четвертым серийным после головного «Арктика» и серийных «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Первые три ледокола уже работают на Северном морском пути, «Якутия» готовится к скорой передаче заказчику.

Универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 типа «Арктика» был заложен в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Судно строится с учетом новых технических решений, опробованных в ходе испытаний на головном ледоколе серии — «Арктика». Передача заказчику запланирована на 2026 год.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы являются самыми большими и мощными в мире.