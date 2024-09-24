TNI: истребитель Су-35 обнаруживает воздушные суда на расстоянии 350 километров

Российский истребитель Су-35 – серьезный противник для западных самолетов, пишет TNI. Эксперты отмечают его сверхманевренность и радиолокационную систему, обнаруживающую воздушные суда на расстоянии 350 километров. Кроме того, он способен нести 12 ракет — на четыре больше, чем американский F-22.

Энтони Константини (Anthony Constantini)

Российский истребитель Су-35 более чем способен конкурировать с другими современными самолетами — и сохранит эту возможность то в обозримом будущем.

Есть известная русская поговорка: “Доверяй, но проверяй”. И спустя 30 лет пилоты российского Су-35 снова и снова подтверждают на практике оказанное самолету доверие. Уникальные характеристики истребителя смешанного поколения в сочетании с проверенной боевой мощью гарантируют, что забвение в ближайшее время ему не грозит.

Родом из начала 2000-х, Су-35 относится к поколению “4++” из-за внедрения функций малозаметности, новых радиолокационных систем и двигательных установок.

Особенно впечатляет радиолокационная система Су-35, поскольку ей под силу обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров. Если бы его самого обнаружил F-35, как признал один бывший командующий НАТО, американский истребитель, скорее всего, отступил бы из-за сверхманевренности Су-35. Производитель “Ростех” утверждает, что у самолета нет ограничений по углу атаки. Он также может развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры. Вероятно, в этом и кроется успех Су-35 против украинских зенитных установок С-300 вскоре после начала российской спецоперации в 2022 году.

Полезная нагрузка Су-35 также впечатляет. Истребитель способен нести до 12 ракет малой дальности — на четыре больше, чем F-22. Он также может нести четыре ракеты Р-37М с 60-килограммовой боеголовкой, скоростью до 6 Махов и сногсшибательной дальностью в 400 километров. В воздушном бою в распоряжении пилота также есть 30-миллиметровая автоматическая пушка Грязева-Шипунова ГШ-301 со 150 снарядами.

Эта полезная нагрузка в сочетании со скоростью и сверхманевренностью — одна из причин, почему украинцы уже просят более совершенные самолеты, чем F-16, хотя только начали их получать. По словам представителя украинских ВВС, “устаревший F-16 не может противостоять Су-35”.

Но это отнюдь не значит, что Су-35 — идеальный истребитель. Некоторые потери в российско-украинском конфликте оказались неизбежны. А F-22 способен “видеть” более мелкие цели. Однако Су-35 оснащен комплексом радиоэлектронного противодействия Л175М “Хибины-М” от Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ), которая затрудняет захват самолета вражескими ракетами. Таким образом, даже если его засекут издалека и обстреляют, системы обороны в сочетании со скоростью и углами атаки позволят Су-35 приблизиться к атакующему.

При этом ничто не предвещает, что русские ищут замену Су-35. Наоборот, директор одного российского авиационного завода недавно заявил, что опыт истребителя в украинском конфликте помог понять, чтó нуждается в улучшении и доработке, и добавил, что работа в этом направлении уже ведется.

Рано или поздно Россия откажется и от Су-35 — у всякого самолета есть свой срок службы. Но на данный момент в этом нет никакой необходимости. В середине 2024 года Россия заявила, что располагает почти сотней истребителей Су-35, и, вероятно, продолжит закупки. Су-35 более чем способен конкурировать с другими современными самолетами — и сохранит эту возможность то в обозримом будущем.

Энтони Константини — аналитик внешней политики и научный сотрудник аналитического центра “Приоритеты обороны”. Публиковался во многих отечественных и международных изданиях, включая American Affairs, европейское издание Politico, Brussels Signal и The American Conservative. Имеет степень магистра в области международных отношений