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ЦАМТО

Норвегия намерена продлить и увеличить Нансеновскую программу помощи Киеву до 2030 года

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Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 23 сентября. Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 млрд. до 12,8 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на премьера страны Йонаса Гара Стере.

"Средства будут выделены в рамках Нансеновской программы, которую предлагается расширить на три года – с 2027 до 2030... Итоговые рамки для Нансеновской программы... составят 135 млрд. крон (около 12,8 млрд. долл.)", – сообщил NRK.

Как уточнила телерадиокомпания, премьер страны заявил, что предлагается выделять Украине, по меньшей мере, 15 млрд. норвежских крон (1,4 млрд. долл.) помощи каждый год до 2030 года. Кроме того, по словам Й.Стере, объем финансовой помощи Киеву на 2024 год было предложено увеличить дополнительно на 5 млрд. крон (475 млн. долл.).

Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 гг. и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 млрд. крон (7,1 млрд. долл.), отмечает агентство.

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Страны
Норвегия
Украина
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