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ТАСС

В Приморье завершились российско-китайские учения "Тихоокеанский патруль - 2024"

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Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток после совместных российско-китайских учений
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток после совместных российско-китайских учений.
Источник изображения: © РИА Новости Елена Копылова

От РФ задействовали девять единиц корабельного состава и два воздушных судна, от КНР - два корабля и два вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Российско-китайские учения береговых охран "Тихоокеанский патруль - 2024" успешно завершились в Приморском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

"Во Владивостоке успешно завершены совместные двусторонние учения "Тихоокеанский патруль - 2024" с участием кораблей береговой охраны Китая и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. От российской стороны были задействованы девять единиц корабельного состава и два воздушных судна, от береговой охраны КНР - два корабля и два вертолета", - сообщили в пресс-службе.

Согласно плану и замыслу учений, российскими и китайскими моряками - пограничниками отработаны практические действия по поиску и задержанию судна-нарушителя, совместному маневрированию, артиллерийские стрельбы по отражению нападения безэкипажных катеров, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, а также спасению человека, находящегося на воде.

Как заявил ранее руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Роман Толок, учения "Тихоокеанский патруль - 2024" прошли успешно, в дальнейшем они станут ежегодными. Кроме того, задачи тренировки будут усложняться, чтобы экипажи кораблей и воздушных судов нарабатывали практику "по суворовскому принципу: тяжело в учении - легко в бою". 

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