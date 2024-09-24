Times: Байден вряд ли объявит о решении бить вглубь РФ после встречи с Зеленским

Газета отметила, что даже решение об ударах вглубь российской территории, скорее всего, не изменит ход конфликта, так как Россия вывела свои самолеты и ракетные системы за пределы поражения используемого в конфликте западного оружия

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

"Это реально британско-американское решение", - заявил неназванный дипломат из страны - члена НАТО. "Ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии", - добавил он. Дипломат также выступил с утверждением, что "уровень угрозы" со стороны РФ "никогда не был настолько высоким".

Издание отметило, что даже решение об ударах вглубь российской территории, скорее всего, не изменит ход конфликта, поскольку РФ вывела свои самолеты и ракетные системы за пределы поражения используемого в конфликте западного оружия. Газета указала, что увеличение внутреннего военного производства на Украине и более широкое применение беспилотников дальнего действия могут принести киевским властям больше пользы, чем решение о применении западных дальнобойных ракет, количество которых ограничено.

При этом военные аналитики и дипломаты, опрошенные The Times, сходятся во мнении, что у Украины нет шансов выбить российские войска на востоке страны в среднесрочной перспективе. В связи с этим один из источников газеты указал, что любые переговоры будут "очень-очень-очень сложными и болезненными для Украины".

В то же время издание подчеркнуло, что у западных элит нет понимания того, как может завершиться конфликт. Согласно The Times, заморозка конфликта по текущей линии фронта и закрепление нейтрального статуса Украины, о которых говорил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, "стали бы катастрофическим результатом" противостояния в глазах ряда натовских чиновников. "Это определенно не может быть основой переговоров", - утверждал один из западных дипломатов.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ. В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".