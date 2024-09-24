Политолог Миркович: атака ВСУ на Курскую область рискованна и бессмысленна

Во Франции мы боимся, что нас обвинят в поддержке России, признается французский политолог Никола Миркович на страницах издания Atlantico. Тем не менее, эксперт смело утверждает: атака Украины на Курскую область не имеет смысла. Зеленский своими руками загнал ВСУ в ловушку.

Александр дель Валль

Собеседник французского геополитолога Александра дель Валля — его коллега Никола Миркович, специализирующийся на Балканах и российско-западных отношениях, председатель ассоциации "Запад – Восток", автор многочисленных книг, в том числе "Украинский хаос".

В этом материале он предлагает читателю точку зрения, противоречащую официальной позиции западных СМИ. При этом она максимально основана на фактах, далека от эмоционального анализа или манихейства, а значит, от идеологической или партийной предвзятости.

Он рассматривает российско-украинский конфликт в общем геостратегическом контексте (антагонизм между Россией и Западом), а также с точки зрения баланса сил в соответствии с реалистической школой международных отношений. Он учитывает, что украинское наступление на Курск, каким бы внезапным и дерзким оно ни было, не изменило тревожную ситуацию для украинских сил по всему фронту, а не только в Донбассе.

Александр дель Валль: Есть ли у Вас данные или мнение, отличное от позиции ведущих западных СМИ? Они часто передают информацию, полученную ими от украинской армии и правительства, вне зависимости от ее правдивости. Был ли нанесен реальный тактический удар по путинской России?

Никола Миркович: Да, к счастью, у меня есть доступ к источникам информации, отличным от той, что поставляется ведущими западными СМИ. К сожалению, во Франции мы так боимся быть заклейменными как пророссийские, что скрываем некоторые события, которые противоречат доминирующему нарративу. Это ошибка. Чтобы объективно рассматривать этот конфликт, нам нужно всё обдумать и не бояться анализировать все источники информации, прежде чем судить о том или ином вопросе. Цель не в том, чтобы поддержать какую-либо из сторон, а в том, чтобы объективно понять, что происходит "на земле". Французский народ должен узнать, что отвечает нашим интересам.

К каким бы источникам мы ни обращались, ясно, что украинское вторжение действительно нанесло России тактический удар. <…> Но с чисто военной точки зрения для Путина украинская атака на его территорию — это, скорее, дробинка, чем настоящая рана.

— Что касается нового тыла России против украинской армии, есть ли у нас надежные и подлежащие проверке данные от обеих сторон, которые позволили бы нам оценить возможность продвижения украинской армии вплоть до окраин Курска?

— В современных конфликтах мы получаем много информации. Некоторые Telegram-каналы перечисляют все заснятые атаки с датами и GPS-координатами. Это впечатляет. Задача аналитика — перепроверить информацию и не попасть в ловушку пропаганды, которая, очевидно, практикуется по обе стороны линии фронта. Сегодня можно с уверенностью сказать, что украинская армия зашла на российскую территорию контингентом в размере 10–15 тысяч солдат и наемников. Украинским солдатам удалось продвинуться на несколько десятков километров вглубь. <…>

Захват касается в основном нестратегических районов, и украинская армия далека от других значимых военных целей, как, например, Курская атомная электростанция или железнодорожная ветка Белгород – Курск, через которую проходит российская военная техника. <…>

Спустя три с лишним недели после вторжения можно сказать, что российские силы хорошо организованы, а украинский темп замедлился. Так считает даже проукраинский Институт изучения войны. Сейчас украинцы пытаются расширить завоеванную территорию, чтобы не оставить оголенными фланги. Если они хотят удержать ее, им срочно нужно рыть окопы и строить оборонительные линии. Эту задачу, очевидно, не облегчают российские бомбардировки.

— Чем Вы объясняете медлительность российских военных и МВД, а также чеченских сил и бывшего ЧВК "Вагнер", который теперь называется "Африканский корпус"?

— <…> Трудно представить, что россияне не предвидели украинского наступления. <…> Столкнувшись с этой беспрецедентной ситуацией, Россия решила не трогать свои силы на украинском фронте и предпочла в первые несколько дней предоставить призывников и свободные силы в Курской области самоорганизации. Россия абсолютно не хочет терять преимущество на Украине, где она добивается успехов. К счастью для Москвы, при наступлении украинские силы не располагали большим количеством людей, техники или более организованной логистикой.

— После изначального отказа оттянуть силы с украинского фронта, похоже, что Россия перебросила войска на Курское и Белгородское направления из Донбасса и Херсона или Запорожья. Какова же ситуация?

— Одной из целей Украины при открытии этого нового фронта, очевидно, было заставить русских перебросить силы с украинского направления. Москва не попалась в эту ловушку, потому что русские в настоящее время укрепляют свои позиции на Украине. Вот одна из причин задержки реакции. Необходимо было найти боеспособных солдат, не ослабляя стратегического продвижения на украинском фронте. <…> Русским пришлось срочно пересмотреть распределение ресурсов и заняться решением самых насущных проблем, не слишком трогая силы, находящиеся на Украине.

— Согласно поступающим из российских, украинских и белорусских источников сообщениям, ответ России, скорее всего, будет очень сильным. Но как российская армия может бомбить украинские войска на своей собственной земле, не разрушая свои дома и инфраструктуру и не убивая российских гражданских лиц на территориях, находящихся под контролем вторгшейся украинской военной администрации?

— Ситуация, созданная Киевом, по меньшей мере комична по упомянутым Вами причинам. Однако Путин не может позволить ей слишком затягиваться, потому что русские жители Курской области выражают недовольство. Не забывайте, что существенная часть населения России настаивает, чтобы армия вела себя более агрессивно и быстрее закончила конфликт. Российской армии будет трудно бомбить русские деревни, чтобы выбить оттуда украинских солдат, но она без колебаний сделает это, если потребуется отвоевать территорию. В Курской области украинские солдаты, по сути, уже находятся в бегах. Россияне задействовали значительные ресурсы, чтобы эвакуировать как можно больше граждан и перевезти их в другие регионы. Если мирных жителей больше не останется, русские будут продолжать наступать, пока оттуда не уйдет последний украинец. Очень вероятно, что за продвижением русских последует наступление на украинский город Сумы.

— Верите ли вы в гипотезу, что украинская армия, отправившая на российскую территорию, по разным данным, от трех до 20 тысяч солдат, может оказаться в окружении? Возможно, Россия допустила частичное вторжение, чтобы заманить украинские войска в ловушку?

— Риск, которому подвергся Зеленский в Курске, огромен. Это признает даже прозападная международная пресса, включая Washington Post, New York Times, Der Spiegel и Wall Street Journal. Надо понимать, что эффект неожиданности на 100% сыграл на руку Зеленскому, но в среднесрочной перспективе украинский лидер всё же открыл новый фронт, лишив себя важнейших резервов. А в них нуждается украинская армия, проигрывающая бои под Покровском, в Угледаре и Часов Яре. Поначалу казалось, что это сойдет украинцам с рук, но теперь мы исключаем этот вариант, поскольку видим замедление украинской армии. Но она не попала в ловушку, куда ее могли бы коварно заманить русские.

Настоящую ловушку устроил своей армии сам Зеленский. С помощью этого трюка [со вторжением на российскую территорию] он надеялся убедить НАТО продолжать поддержку Киева, провести обмен пленными, обменять захваченные территории на потерянные украинские и в конце концов переиграть Путина. Некоторые из этих целей были бы достигнуты, если бы Киев вел с Москвой мирные переговоры, но этого не происходит. Если у вторжения не будет серьезных стратегических последствий, ловушка захлопнется. Станет очевидно, что Зеленский ослабил свою армию, но при этом не принудил Россию к переговорам. Если Москва быстро (за несколько месяцев) вернет утраченные территории и продолжит наступление на Украине, Зеленскому придется, как никогда, тяжело.

— Есть мнение, что Россия попала в ловушку, расставленную Украиной и странами НАТО. Вероятно, они давно готовили нападение, а Москву заставили поверить, что проукраинский лагерь на Западе будет соблюдать принцип неприкосновенности территории ядерной страны.

— Это украинское вторжение готовилось не на скорую руку, оно было спланировано несколько месяцев назад. Невозможно, чтобы высокопоставленные чиновники в странах-членах НАТО не были в курсе, несмотря на их официальные заявления. Похоже, Россия полагала, что в силу своей ядерной мощи она не подвергнется вторжению армии противника. НАТО и Украина продолжают пересекать "красные линии" Москвы в надежде добиться тактических успехов и полагают, что Кремль не ответит ядерным оружием. Это очень рискованная авантюра. Киев и НАТО могут счесть, что им всё сойдет с рук, и в итоге пересекут роковую российскую красную линию. Это вызовет очень жесткий ответ, вплоть до ядерного.

<…> Москва могла бы направить на Киев ядерные боеголовки, ссылаясь на собственную военную доктрину, но не сделала этого. Кремль также мог призвать Организацию Договора о коллективной безопасности (военную организацию, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) к вмешательству, но не пошел на этот шаг.

Либо Москва не хочет идти на военную и ядерную эскалацию, либо она пока не чувствует реальной угрозы и считает, что сможет выдержать эти атаки со стороны Киева и НАТО без угрозы для самого существования государства. На данном этапе трудно сказать, что происходит в умах российских военных, но очевидно, что они проявляют определенную сдержанность, хотя у них есть все основания вести себя гораздо более агрессивно. Мне кажется, они думают, что могут победить НАТО на Украине, но не хотят прямой конфронтации с альянсом за ее пределами.

— Не является ли это нарушением табу, которое чревато пересмотром ядерными странами своих оборонных доктрин? Они снизят порог применения ядерного оружия и предусмотрят возможность его использования в более гибкой форме и с меньшим количеством условий, чтобы восстановить принципы сдерживания и неприкосновенности ядерной державы.

— Очевидно, что еще несколько лет назад нападение на страну из "ядерного клуба" казалось чем-то совершенно немыслимым. Россия, ведущая ядерная держава мира, подвергается атаке и не предпринимает ответных действий, хотя ее стратегическая доктрина позволяет это сделать. Это заставляет всех нас пересмотреть наши доктрины в данной области. Что касается Москвы, я считаю, что ключевыми в ее доктрине являются слова о ядерном ответе, "когда само существование государства находится под угрозой". Если Российская Федерация до сих пор не нанесла ответный удар по Киеву или НАТО, значит, она считает, что ее жизненно важным интересам пока ничто не угрожает. В то же время, это преуменьшает значение вторжения в Курскую область и снимает табу с неприкосновенности ядерной державы. Однако эта игра губительна, потому что мы больше не знаем, где находится грань. А когда ставки столь высоки, любое событие может спровоцировать ядерный ответ.

— Если русские окажутся правы в том, что США, Великобритания и другие страны НАТО помогали — можно сказать, даже поощряли или предлагали — такое нападение на ядерную державу, то риск прямой конвенциональной или тактической ядерной войны между странами НАТО и Россией повысится?

— Риск постоянно растет по мере отодвигания "красных линий" с обеих сторон. Многие говорят о военной стороне дела, но подрывные и дестабилизирующие операции освещаются в СМИ меньше, а используются обеими сторонами всё чаще. Без НАТО Киев уже подписал бы мирный договор с Москвой.

Не стоит забывать, что в марте 2022 года Киев и Москва вели переговоры. Это подтвердили Нафтали Беннет (бывший премьер-министр Израиля), Мевлют Чавушоглу (министр иностранных дел Турции), Давид Арахамия (член украинской партии "Слуга народа", однопартиец Владимира Зеленского) и другие. Во время переговоров в Киев без предупреждения приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пригрозил Зеленскому прекращением поддержки Запада, если тот подпишет соглашение с Москвой. В результате переговоры были сорваны.

НАТО и Россия явно находятся в состоянии войны, и Украина используется как поле боя. Альянс пытается играть роль советника или простого торговца оружием, но на самом деле всё гораздо сложнее. НАТО в курсе всех решений Киева, даже если он не принимает их непосредственно от его имени.

Проблема для альянса заключается в том, что путинская многополярная стратегия работает. Страны, применяющие санкции против России, составляют всего 16% населения мира. Российская экономика процветает, а наша проседает. Более того, Вашингтон оказался в наихудшей из возможных ситуаций: сейчас в мире существуют зоны боевых действий и высокая напряженность не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, и в Азии. Он также всё больше теряет господство в Южной Америке. Учитывая его колоссальный долг и экономическую ситуацию, Вашингтон не сможет справиться со всеми геополитическими кризисами одновременно. США придется сделать выбор, и уже через несколько месяцев избрание следующего президента даст нам представление о реальных приоритетах Америки, а значит, и НАТО. Политика Харрис или Трампа определит уровень эскалации между Вашингтоном и Москвой.

— Что касается неудач украинцев в борьбе с российскими войсками в Донбассе и вдоль всей линии фронта, можете ли вы подтвердить, что россияне продолжают брать под контроль новые территории?

— Да, именно поэтому украинское вторжение в Россию сейчас кажется бессмысленным. Без захвата дополнительных стратегических целей, без открытия нового фронта (например, в Приднестровье, Крыму или на севере России), который ослабил бы российскую армию, украинское наступление, по сути, лишает армию Зеленского подкрепления, которое ей так необходимо. Более того, это украинское вторжение дорого обошлось Украине, которая теряет много солдат и техники. Киев расширил линию фронта, хотя у него меньше людей, техники и огневой мощи, чем у России. Украина проигрывает стратегические сражения в Покровске, Часов Яре и Торецке.

Покровск — важный компонент обороны Украины. Если он падет, Москва продвинет свои войска вглубь украинской территории к Днепру. Под контроль российской армии перейдет крупный железнодорожный и автомобильный узел, имеющий первостепенное значение для украинской логистики. Если русские выиграют эти бои, они продолжат наступление и еще больше ослабят линии обороны Киева.

The Economist писал: "Украина очень надеялась, что внезапное наступление в Курской области ослабит давление на фронт. Однако наступление России только ускорилось". Британский еженедельник отмечает: украинская армия сама признает, что поражения на фронте связаны с усталостью солдат и необходимостью набирать новых. По данным опроса нескольких украинских солдат, проведенного Associated Press, новобранцы не справляются со своими задачами, а многие из них боятся воевать. Несмотря на неожиданность вторжения в Курскую область, общая оценка ситуации на данный момент скорее неблагоприятна для Киева.