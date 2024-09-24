«Армия США переходит на украинский стиль»: структура взвода беспилотных систем в американских войсках

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Армия США сформировала в текущем году в порядке эксперимента три взвода летальных беспилотных систем (LUS) в ВДВ, горнострелковых войсках и пехоте. В частности, в 101-й воздушно-десантной дивизии было создано подразделение в составе 21 чел., предназначенное для координации огня, ведения передовой разведки при движении боевой техники и нанесения ударов барражирующими боеприпасами.

Армия США переходит на украинский стиль

- говорится в издании Defense One, имея в виду активное формирование подразделений БПЛА в ВСУ.

Отрабатывается различная тактика ведения БД. Например, подразделению придаётся взвод 81-мм минометов. В такой конфигурации бойцы на учениях совместными усилиями пытаются сорвать рейд условного противника.

Взвод LUS входит в структуру многоцелевой роты (MPC), которая тоже является новым формированием, созданным в апреле этого года, и включает в свой состав 4 взвода: разведывательный, минометный, противотанковый и LUS. Они заменили прежние тяжеловооруженные роты, которые в феврале были реорганизованы в взводы.

Из 21 бойца LUS 9 чел., включая командира и 7 операторов, отвечают за БПЛА [должность 9-го неясна], остальным поручена ПВО, в связи с чем они оснащены ПЗРК Stinger, детектором беспилотников Bal Chatri, противодроновой винтовкой Dronebuster для постановки помех и комплексом РЭБ Modi.

Так же, как и на Украине, беспилотники предназначены в первую очередь для обнаружения сил противника и, по возможности, для координации огня

- указывается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Но, в отличие от ВСУ, операторы дронов из взвода LUS не могут напрямую транслировать свое видео другим солдатам. Вместо этого они передают «картинку» офицеру управления огнем, который связывается со взводом, вооруженным средствами поражения. Данные, полученные операторами, загружаются ими в системы управления боем, доступ к которым имеют только командиры. На Украине же для наблюдения за фронтом используются банки видеозаписей с дронов [то есть информация стекается к командирам или даже рядовому составу без какой-либо систематизации].

Взвода LUS оснащены разведывательными БПЛА; квадрокоптерами, приспособленными для сброса боеприпасов; барражирующими боеприпасами Switchblade. Всего подразделение вооружено 7 дронами и 5 в запасе. Это беспилотники Parrot, Skydio и Vesper – небольшие аппараты малой дальности со временем полета менее часа. Как пояснили в взводе, данные БПЛА могут пролететь всего от 1 до 3 км.

Все солдаты LUS являются пехотинцами, а не специалистами.

Если ты можешь вести машину более-менее прилично в игре GTA, тогда ты в состоянии управлять и дроном

- заявил американский солдат.

Бойцы взвода также проходят подготовку по распознаванию вражеской техники. Помимо полетов и обработки видеозаписей с дронов, операторы должны следить за тем, чтобы БПЛА оставались с заряженными аккумуляторами. Вдобавок ко всему, они также должны обеспечивать безопасность [вероятно, имеются в виду наряды].

В идеале хотелось бы видеть еще 3-4 солдат, отвечающих за полеты, работу с данными и безопасность, максимум 12 бойцов против 7, которые имеются сейчас

- отметил командир взвода.