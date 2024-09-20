Стальные войска – в авангарде страны!

Безусловно, железнодорожные перевозки играют критически важную роль в логистике и обеспечении Вооруженных Сил. Более того, как показывает опыт СВО, актуальность такого вида транспорта будет только расти. Железные дороги обеспечивают эффективное и быстрое перемещение войск, техники и грузов на большие расстояния, позволяя оперативно перебрасывать силы и средства на потенциально опасные направления.

В сложившихся геополитических условиях ключевым партнером Беларуси в логистике и не только, стала Российская Федерация. Проделана значительная работа по созданию логистики с использованием транспортной инфраструктуры двух стран.

Необходимо отметить, что в настоящее время в Беларуси завершается выполнение мероприятий Госпрограммы «Транспортный комплекс» по совершенствованию белорусской железной дороги. В частности, осуществлено комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры, а также проведена электрификация новых железнодорожных участков.

Кроме того, для повышения боеспособности и оперативной готовности региональной группировки войск (сил) Союзного государства, а также совершенствования военной логистики ведутся работы по организации высокоскоростного железнодорожного сообщения между Гомелем и Брянском, а также на участке Москва – Минск.

Таким образом, в целях адекватного реагирования на возможные провокации и усиления южного операционного направления расширяются возможности по перемещению на территорию Беларуси дополнительных сил и средств ВС РФ.

Сергей Острына