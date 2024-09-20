Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла в четверг обвинил Израиль в серии взрывов в Ливане, при которых, по его словам, пострадали многие гражданские лица, сообщают арабские СМИ.

По словам Насраллы, "израильский враг" своими действиями "пересек все красные линии".

"Пострадали тысячи. Пострадали женщины и дети", - сказал он в ходе выступления, добавив, что взрывы прогремели, в частности, в таких местах, как больницы, аптеки, магазины.

Лидер "Хезболлы" назвал атаки "беспрецедентными". Он сообщил, что в "Хезболле" сформировали специальную комиссию для расследования, в том числе в отношении компаний, производящих и продающих пейджеры и другие подобные устройства.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.