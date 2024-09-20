Вооруженные силы РФ в 2023 году получили около 140 тыс. беспилотников, в 2024 году выпуск будет увеличен почти в 10 раз - Путин

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России в прошлом году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

"Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера", - отметил он.