Военный аналитик Мингалев: в НАТО недооценили Россию при атаке на Курскую область

Террористическая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, по расчетам экспертов НАТО, должна была стать козырной картой в руках Запада, однако план провалился, а Киеву нечем защищать другие направления. Об этом 19 сентября в беседе с «Известиями» заявил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Он подчеркнул, что курская авантюра была подготовлена Разведывательным управлением минобороны США и МИ-6 и согласована с украинскими службой безопасности и разведкой. По словам собеседника издания, одной из целей операции было добиться победы демократов на выборах американского президента.

«Коварный, подлый террористический удар. И казалось бы, что он должен был привести к определенному успеху, но не тут-то было. Просто недооценили Россию, характер русского народа», — добавил политолог.

При этом для Киева остались «оголенными» херсонское, запорожское, угледарское направления, поскольку практически все передовые силы были брошены под Курск. Таким образом, курская группировка ВСУ и стран НАТО обречена, резюмировал эксперт.

Накануне аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest сообщили, что несмотря на изначальную радость Киева от атаки на Курскую область, результаты этой операции могут грозить ВСУ «военной катастрофой», поскольку российская армия не только дала отпор, но начала быстрее продвигаться на покровском и других направлениях. Так, отметили авторы материала, надежды Украины на то, что РФ перебросит войска из Донбасса под Курск «оказались эфемерными».

Кроме того, 19 сентября Минобороны РФ сообщило, что за всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 15 тыс. человек. Среди прочего противник лишился восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четырех транспортно-заряжающих машин и 28 станций радиоэлектронной борьбы. Также российская армия ликвидировала 14 единиц инженерной техники.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.