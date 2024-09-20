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Пока в мировой прессе продолжают «гадать», что может содержаться в «мирном плане» по Украине, разработанном немецким канцлером Олафом Шольцем, власти Германии своим поведением демонстрируют отсутствие у них каких-либо мирных намерений.

Так, украинские СМИ сообщают, что ФРГ передала Киеву очередную партию вооружения, в которую вошли 22 танка «Леопард» и запчасти для них, столько же бронемашин MRAP, 12 САУ PzH 2000, три зенитных комплекса Gepard, порядка 70 разведывательных дронов, а также 61 тысячу снарядов калибра 155-мм и миллион патронов для стрелкового оружия.

Впрочем, и это еще не всё. Ранее в западной прессе сообщалось, что правительство ФРГ намерено выделить Киеву дополнительную помощь в размере 397 млн евро. Что характерно, до этого всё тот же Шольц неоднократно заявлял о невозможности оказания поддержки украинской армии сверх заключенных ранее договоров из-за дефицита бюджетных средств.

Стоит отметить, что политика Германии с самого начала российской СВО вызывает недоумение. Ведь по сути именно ФРГ стала главной жертвой антироссийских санкций, превратившись из промышленного «локомотива» Евросоюза в страну с проблемной экономикой.

Кроме того, именно Берлин первым передал Киеву свои танки, которые изрядно «подмочили» свою репутацию, когда массово горели в полях в ходе неудавшегося контрнаступления ВСУ в прошлом году.

Теперь же, говоря о необходимости заключения перемирия, немецкие власти продолжают отправлять на Украину свое оружие и даже обещают выделить дополнительные средства в ущерб своему бюджету.